कागज पर 35 लाख रुपए, हाथ में कितना? SBI मैनेजर की सैलरी स्लिप देख घूम गया लोगों का सिर

SBI Bank Manager Salary Slip: देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI, अक्सर काफी चर्चा मेंबना रहता है. बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार, उनकी बैंकिंग गतिविधियां और अन्य कई चीजें अक्सर चर्चा का विषय होती हैं. इसके अलावा एक और चीज है जो काफी चर्चा में रहती है, वो है SBI बैंक कर्मचारियों की सैलरी. जिसके लिए कई लोग इस बैंक में नौकरी की भी चाहत रखते हैं. लेकिन इससे इतर इन दिनों सोशल मीडिया पर SBI बैंक के मैनेजर की सैलरी स्लिप तेजी से वायरल हो रही है.

कितनी होती है SBI बैंक मैनेजर की सैलरी?

दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट X (पहले ट्विटर) पर एक यूजर ने एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक मैनेजर का Form 16 नजर आ रहा है. जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस फॉर्म में मैनेजर की सालाना ग्रॉस सैलरी करीब 35.24 लाख रुपये नजर आ रही है. इस आंकड़े को देखकर कई लोग हैरान रह गए और सरकारी बैंक कर्मचारियों की सैलरी को लेकर सोशल मीडिया पर तेज बहस शुरू हो गई है.

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इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में यूजर ने लिखा, 'अक्सर लोग कहते हैं कि SBI कर्मचारियों की नौकरी पूरी तरह सेटल होती है. लेकिन SBI के एक स्केल-3 मैनेजर की सैलरी देखकर आपकी सोच बदल सकती है. करीब 8 साल पहले उन्होंने SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के तौर पर नौकरी शुरू की थी. आज उनकी FY 2025-26 की Form 16 में 35.24 लाख रुपये की ग्रॉस सैलरी दिखाई गई है. पहली नजर में ये रकम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन पूरी सच्चाई कुछ और है'.

People often say that SBI employees have a "settled life"



but this Scale 3 Manager's salary slip might completely change your perspective.



Eight years ago, a young man joined State Bank of India as a Probationary Officer.



Today, he is a Scale 3 Manager,

and his Form 16 for FY… pic.twitter.com/Iy7TJOkUJI — Pooja (@poojaofficial5) July 5, 2026

क्या है सैलरी की सच्चाई?

आगे इस पोस्ट में यूजर ने सैलरी की डिस्क्राइब करते हुए लिखा, 'इस ग्रॉस सैलरी में LFC एन्कैशमेंट और लीव एन्कैशमेंट जैसे भुगतान भी शामिल हैं. ये हर महीने मिलने वाली सैलरी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि चार साल में एक बार मिलने वाले लाभ हैं. इसके अलावा हर महीने इनकम टैक्स, NPS, EPF, होम लोन, कार लोन और टू-व्हीलर लोन की EMI जैसी कई कटौतियां भी होती हैं. यही वजह है कि Form 16 में दिखाई गई ग्रॉस सैलरी और हर महीने बैंक खाते में आने वाली टेक-होम सैलरी में काफी अंतर होता है.'

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस पोस्ट के आखिर ने यूजर ने लोगों से उनकी राय बताने को भी कहा है, ऐसे में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. कई लोग इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि वाकई में लोगों को दूर से ये सैलरी काफी अच्छी लगती है, लेकिन असलियत का अंदाजा उन्हें नहीं होता है. हालांकि कई यूजर्स ऐसे भी हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं.

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