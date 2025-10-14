LG Electronic Listing: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर ने मंगलवार को बाजार में शानदार शुरुआत की. कंपनी का शेयर अपने निर्गम मूल्य (IPO) 1,140 रुपये के मुकाबले 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुआ.

बीएसई (BSE) पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 50.43% की बढ़त के साथ 1,715 रुपये पर लिस्ट हुआ. बाद में इसमें और तेजी आई, और यह 52.31% चढ़कर 1,736.40 रुपये तक पहुंच गया. वहीं, एनएसई (NSE) पर शेयर ने 1,710.10 रुपये के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की, जो निर्गम मूल्य से लगभग 50% अधिक थी.

सुबह के कारोबार में कंपनी का बाजार मूल्यांकन 1,12,380.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को गत बृहस्पतिवार को बोली के अंतिम दिन तक 54.02 गुना अभिदान मिला था. कंपनी के 11,607 करोड़ रुपये के आईपीओ का मूल्य दायरा 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था.

ध्यान देने योग्य बात यह है कि, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के पिछले साल अक्टूबर में सूचीबद्ध होने के बाद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश करने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी बन गई है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)