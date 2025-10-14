हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटLG Electronic Listing: शेयर बाजार में फ्रीज-टीवी बनाने वाली कंपनी की बंपर शुरुआत, 50% प्रीमियम पर लिस्टिंग, निवेशकों की बल्ले-बल्ले

LG Electronic Listing: शेयर बाजार में फ्रीज-टीवी बनाने वाली कंपनी की बंपर शुरुआत, 50% प्रीमियम पर लिस्टिंग, निवेशकों की बल्ले-बल्ले

LG Electronic IPO Listing: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को गत बृहस्पतिवार को बोली के अंतिम दिन तक 54.02 गुना अभिदान मिला था.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

LG Electronic Listing: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर ने मंगलवार को बाजार में शानदार शुरुआत की. कंपनी का शेयर अपने निर्गम मूल्य (IPO) 1,140 रुपये के मुकाबले 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुआ.

बीएसई (BSE) पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 50.43% की बढ़त के साथ 1,715 रुपये पर लिस्ट हुआ. बाद में इसमें और तेजी आई, और यह 52.31% चढ़कर 1,736.40 रुपये तक पहुंच गया. वहीं, एनएसई (NSE) पर शेयर ने 1,710.10 रुपये के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की, जो निर्गम मूल्य से लगभग 50% अधिक थी.

सुबह के कारोबार में कंपनी का बाजार मूल्यांकन 1,12,380.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को गत बृहस्पतिवार को बोली के अंतिम दिन तक 54.02 गुना अभिदान मिला था. कंपनी के 11,607 करोड़ रुपये के आईपीओ का मूल्य दायरा 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था.

ध्यान देने योग्य बात यह है कि, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के पिछले साल अक्टूबर में सूचीबद्ध होने के बाद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश करने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी बन गई है.

ये भी पढ़ें: चीन-यूएस टैरिफ वॉर के बीच भारतीय रुपया बेदम, करेंसी की रिंग में डॉलर के सामने हुआ चारों खाने चित्त

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 14 Oct 2025 12:44 PM (IST)
Tags :
IPO LG Electronics
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
Paisa LIVE
घर बैठे कमाओ लाखों! ये 5 AI Tools बना देंगे आपको Freelancer Boss | Paisa Live
घर बैठे कमाओ लाखों! ये 5 AI Tools बना देंगे आपको Freelancer Boss | Paisa Live
Paisa LIVE
Arisinfra Solutions IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Allotment, Price Band & Detailed Review
Arisinfra Solutions IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Allotment, Price Band & Detailed Review
Paisa LIVE
Trending: अब UPI Transaction होंगे सिर्फ 10 seconds में | नया नियम 17 जून से लागू | Paisa Live
Trending: अब UPI Transaction होंगे सिर्फ 10 seconds में | नया नियम 17 जून से लागू | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Eppeltone Engineers IPO: GMP, Price और Detailed Review Apply या Avoid | Paisa Live
IPO Alert: Eppeltone Engineers IPO: GMP, Price और Detailed Review Apply या Avoid | Paisa Live
Paisa LIVE
Free आधार अपडेट की आखिरी तारीख बढ़ी! | 14 जून 2026 तक मौका | Paisa Live
Free आधार अपडेट की आखिरी तारीख बढ़ी! | 14 जून 2026 तक मौका | Paisa Live
Paisa LIVE
Air India AI-171 हादसा: टाटा ग्रुप देगा ₹1 करोड़ मुआवजा हर मृतक के परिवार को | Paisa Live
Air India AI-171 हादसा: टाटा ग्रुप देगा ₹1 करोड़ मुआवजा हर मृतक के परिवार को | Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
Advertisement

वीडियोज

Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Black Money Act में बदलाव तय? जानिए क्या होगा असर!| Paisa Live
Tata Motors Demerger का पूरा Game | CV vs PV – किसमें है असली दम?| Paisa Live
Central Government का Healthcare में बड़ा Reform – CGHS Rates Revise ,अब इलाज होगा और आसान!
Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
लाइफस्टाइल
IAS Pari Bishnoi: IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
नौकरी
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
यूटिलिटी
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget