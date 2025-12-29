Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन 29 दिसंबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत फ्लैट रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स लाल निशान और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

हालांकि, शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स पॉजिटिव ट्रेड करने लगा. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 36.70 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,004.75 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 21.05 अंक या 0.08 फीसदी उछलकर 26,063.35 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 16 अंक की तेजी के साथ 85,058 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 11 अंक उछलकर 26,053 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

टाटा स्टील, ट्रेंट, इटरनल और एशियन पेंट

बीएसई के टॉप लूजर

अडानी पोर्ट, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, रिलायंस और एचसीएलटेक

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

शुक्रवार 26 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 367.25 अंक या 0.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,041.45 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 99.80 अंक या 0.38 प्रतिशत फिसलकर 26,042.30 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से टाइटन, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और रिलायंस टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, टीसीएस, इटरनल और टेक महिंद्रा रहे थे. निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप के शेयरों में गिरावट थी.

निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 6 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 24 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

