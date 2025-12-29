Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stocks to Watch Today: सप्ताह के आखिर कारोबारी सेशन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी. दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 367.25 अंक की गिरावट के साथ 85,041.45 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 99.80 अंक फिसलकर 26,042.30 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

आज सोमवार को नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है. ऐसे में बाजार खुलने पर निवेशकों की नजर कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों पर हो सकती हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ शेयरों के बारे में.....

1. Coal India

कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से बी. साईराम को कंपनी को सीईओ बनाने की घोषणा की गई हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शुक्रवार को यह फैसला लिया था और इसकी आधिकारिक जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को दे दी गई हैं. बी. साईराम वर्तमान में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद संभाल रहे हैं.

2. NBCC

दिल्ली सरकार के साथ लंबे समय से चला आ रहा विवाद सुलझने के बाद एनबीसीसी को बड़ी राहत मिली है. इसके तहत कंपनी को दक्षिण दिल्ली में 21.23 एकड़ जमीन का हिस्सा मिलेगा. जिस पर कंपनी मिक्स्ड-यूज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना बना रही है.

इस प्रोजेक्ट से एनबीसीसी को करीब 8,500 करोड़ रुपये के रेवेन्यू मिलने की संभावना है. इस खबर के आने के बाद सोमवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं.

3. Coforge

आईटी सर्विसेज देने वाली कंपनी कोफोर्ज ने 26 दिसंबर को एक बड़े अधिग्रहण की घोषणा की है. कंपनी अमेरिका की इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी एनकोरा का अधिग्रहण करेगी. इस डील के तहत कोफोर्ज 93.8 मिलियन नए शेयर जारी करेगी. जिनकी कीमत 1,815.91 रुपये प्रति शेयर तय की गई है. इस सौदे की कुल वैल्यू करीब 17,032 करोड़ रुपये होगी.

4. Vikran Engineering

विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड ने शुक्रवार, 26 दिसंबर को जानकारी दी है कि, उसे मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से एक ऑर्डर मिला है. ऑर्डर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए दिया गया है. इस खबर के बाद कंपनी के शेयर आज फोकस में रह सकते हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

