हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStocks to Watch Today: सोमवार को बाजार खुलते ही इन शेयरों में दिख सकती है हलचल, देखें पूरी लिस्ट

Stocks to Watch Today: सोमवार को बाजार खुलते ही इन शेयरों में दिख सकती है हलचल, देखें पूरी लिस्ट

आज सोमवार को नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है. ऐसे में बाजार खुलने पर निवेशकों की नजर कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों पर हो सकती हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ शेयरों के बारे में..... 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 29 Dec 2025 08:04 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stocks to Watch Today: सप्ताह के आखिर कारोबारी सेशन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी. दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 367.25 अंक की गिरावट के साथ 85,041.45 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 99.80 अंक फिसलकर 26,042.30 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

आज सोमवार को नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है. ऐसे में बाजार खुलने पर निवेशकों की नजर कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों पर हो सकती हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ शेयरों के बारे में..... 

1. Coal India

कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से बी. साईराम को कंपनी को सीईओ बनाने की घोषणा की गई हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शुक्रवार को यह फैसला लिया था और इसकी आधिकारिक जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को दे दी गई हैं. बी. साईराम वर्तमान में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद संभाल रहे हैं.  

2. NBCC

दिल्ली सरकार के साथ लंबे समय से चला आ रहा विवाद सुलझने के बाद एनबीसीसी को बड़ी राहत मिली है. इसके तहत कंपनी को दक्षिण दिल्ली में 21.23 एकड़ जमीन का हिस्सा मिलेगा. जिस पर कंपनी मिक्स्ड-यूज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना बना रही है.

इस प्रोजेक्ट से एनबीसीसी को करीब 8,500 करोड़ रुपये के रेवेन्यू मिलने की संभावना है. इस खबर के आने के बाद सोमवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं. 

3. Coforge

आईटी सर्विसेज देने वाली कंपनी कोफोर्ज ने 26 दिसंबर को एक बड़े अधिग्रहण की घोषणा की है. कंपनी अमेरिका की इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी एनकोरा का अधिग्रहण करेगी. इस डील के तहत कोफोर्ज 93.8 मिलियन नए शेयर जारी करेगी. जिनकी कीमत 1,815.91 रुपये प्रति शेयर तय की गई है. इस सौदे की कुल वैल्यू करीब 17,032 करोड़ रुपये होगी.

4. Vikran Engineering

विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड ने शुक्रवार, 26 दिसंबर को जानकारी दी है कि, उसे मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से एक ऑर्डर मिला है. ऑर्डर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए दिया गया है. इस खबर के बाद कंपनी के शेयर आज फोकस में रह सकते हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में हलचल: SBI-रिलायंस समेत 7 दिग्गज कंपनियों का मार्केट कैप धड़ाम, 35439 करोड़ की गिरावट

Published at : 29 Dec 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
Stocks To Watch Today Shares In Focus Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
इंडिया
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
Advertisement

वीडियोज

Lucknow News: लखनऊ की सड़क पर 1090 चौराहे पर स्टंटबाज़ी का वीडियो सामने आया...
Mohan Bhagwat का बड़ा बयान, 'हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म समान' | RSS | BJP | Breaking | ABP News
Unnao Case: CBI की याचिका पर आज होगी Supreme Court में सुनवाई, Kuldeep Senger की जमानत पर सवाल...
'अपना काम कर गए', Digvijay के RSS वाले बयान पर बरसे Rahul Gandhi | RSS | Congress
Delhi Fog Breaking: सफेद चादर में लिपटा दिल्ली-NCR, उड़ानों और रेल सेवा प्रभावित | CM Rekha Gupta
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
इंडिया
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
बॉलीवुड
आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की हुई अपेंडिक्स की सर्जरी, हॉस्पिटल से शेयर की फोटोज
आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की हुई अपेंडिक्स की सर्जरी, हॉस्पिटल से शेयर की फोटोज
ट्रेंडिंग
Video: IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट में रोबोट ने किया ऐसा डांस, इंसान भी रह गए दंग, Fa9la पर थिरकते कदमों ने लूटी महफिल
IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट में रोबोट ने किया ऐसा डांस, इंसान भी रह गए दंग, Fa9la पर थिरकते कदमों ने लूटी महफिल
हेल्थ
लहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
लहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
नौकरी
बैंक ऑफ इंडिया में 514 क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन जारी, छात्रों के लिए सुनहरा मौका
बैंक ऑफ इंडिया में 514 क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन जारी, छात्रों के लिए सुनहरा मौका
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget