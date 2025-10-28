Stock Market Today: शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को सेंसेक्स की सपाट चाल देखने को मिली. सुबह करीब सवा नौ बजे, बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 66.76 अंकों की हल्की तेजी दर्ज की गई और यह 84,845.60 अंक पर कारोबार कर रहा था. लेकिन साढ़े दस बजे के करीब सेंसेक्स में 230 अंक की गिरावट आई. वहीं, एनएसई का निफ्टी 50 सूचकांक भी 14.25 अंक की बढ़त के साथ 25,980.30 के स्तर पर खुला और उसके बाद लुढ़ककर 25900 के करीब चला गया.

मंगलवार को शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 पर मिली-जुली चाल देखने को मिली. जिन शेयरों में मजबूती रही उनमें एसबीआई, भारती एयरटेल, टाइटन और एलएंडटी शामिल हैं. वहीं, इंडिगो, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट और ओएनजीसी जैसे दिग्गज स्टॉक्स में गिरावट दर्ज की गई.

एक दिन पहले तेजी

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट डॉ. वी.के. विजयकुमार के मुताबिक का कहना है कि बाजार का ओवरऑल सेंटिमेंट फिलहाल सकारात्मक बना हुआ है. घरेलू निवेशकों का भरोसा मजबूत है और वैश्विक संकेत भी फिलहाल बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं.

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में मजबूत तेजी देखने को मिली. वैश्विक बाजारों में आई बढ़त के असर से सेंसेक्स 567 अंकों की छलांग लगाकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,900 अंकों के पार पहुंच गया. बाजार के जानकारों की मानें तो अमेरिका में खुदरा मुद्रास्फीति के बेहतर आंकड़ों ने इस साल फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को बल दिया है. इसके साथ ही अमेरिका–चीन व्यापार समझौते की संभावनाओं और विदेशी कोषों की लगातार खरीदारी ने निवेशक धारणा को मजबूत किया.

क्या कहते हैं जानकार

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च चीफ विनोद नायर का कहना है कि यूएस–चीन व्यापार वार्ता में प्रगति से घरेलू बाजार में व्यापक सुधार देखा गया है. अमेरिका में खुदरा मुद्रास्फीति उम्मीद से बेहतर रहने से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ी हैं, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है.

उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं में कमी और मजबूत घरेलू सुधारों ने घरेलू आय वृद्धि के संकेत दिए हैं. इसके साथ ही मौजूदा प्रीमियम वैल्यूएशन को उचित ठहराया है.

ये भी पढ़ें: रूस से कटौती का प्लान लेकिन भारत ने US से बढ़ाई तेल की खरीद, 2022 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)