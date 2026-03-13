शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 645 अंक टूटा; निफ्टी भी फिसली

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Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 13 मार्च की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 590.20 अंक या 0.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ ओपन हुआ. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 75,444.22 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिल रही है. निफ्टी 50 176.65 अंक या 0.75 फीसदी फिसलकर 23,462.50 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 566 अंक की गिरावट के साथ 75,467 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 185 अंक फिसल गई थी और 23,453 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

खबर लिखे जाने तक बीएसई बास्केट से पावरग्रिड, एनटीपीसी, आईटीसी और रिलायंस टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो एलएंडटी, टाटा स्टील, इंडिगो, एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे थे.

एशियाई बाजारों में कमजोरी

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका ने शुक्रवार को एशियाई शेयर बाजारों पर दबाव बनाने का काम किया है. कारोबार के दौरान निक्केई 225 करीब 2 प्रतिशत टूट गया, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स में लगभग 1.4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई.

वहीं दक्षिण कोरिया में कोस्पी इंडेक्स करीब 3 प्रतिशत नीचे रहा. इसके अलावा हैंग सेंग इंडेक्स के भी कमजोर शुरुआत के संकेत मिले.

गुरुवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 12 मार्च के कारोबारी दिन जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 829.29 अंक या 1.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,034.42 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 227.70 अंक या 0.95 प्रतिशत फिसलकर 23,639.15 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से एनटीपीसी, पावरग्रिड, टेक महिंद्रा, रिलायंस और एचसीएल टेक टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी और ट्रेंट रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी आईटी और निफ्टी मिडकैप 100 के शेयरों में गिरावट थी. गुरुवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 6 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 24 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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