हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसरूस से कटौती का प्लान लेकिन भारत ने इस देश से बढ़ाई तेल की खरीद, 2022 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर

रूस से कटौती का प्लान लेकिन भारत ने इस देश से बढ़ाई तेल की खरीद, 2022 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर

रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है और कुल भारतीय आयात में करीब एक-तिहाई हिस्सेदारी रूस की ही है. इराक इस मामले में दूसरे स्थान पर है

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 28 Oct 2025 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

भारत का अमेरिका से क्रूड ऑयल का आयात अक्टूबर महीने में 2022 के बाद के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इसे रूसी तेल पर निर्भरता कम करने और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापारिक तनाव घटाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

एनर्जी एडवाइजर कंपनी केप्लर के डेटा की मानें तो 27 अक्टूबर तक भारत ने अमेरिका से प्रतिदिन 5.40 लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया, जो 2022 के बाद का सर्वाधिक स्तर है. इस महीने के अंत तक यह आंकड़ा 5.75 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि नवंबर के लिए बुकिंग 4 से 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर पर रहने की संभावना है. यह आंकड़ा इस वर्ष के अब तक के औसत तीन लाख बैरल प्रतिदिन की तुलना में काफी अधिक है.

कीमतों और आर्थिक कारणों से बढ़ी खरीद

केप्लर के चीफ रिसर्च एनालिस्ट (रिफाइनिंग, आपूर्ति एवं मॉडलिंग) सुमित रितोलिया ने बताया कि यूएस तेल आयात में ये इजाफा मुख्य रूप से आर्थिक कारणों की वजह से हुई है. ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ते अंतर, अमेरिकी तेल के प्रतिस्पर्धी मूल्य, और चीन की घटती मांग के चलते भारतीय रिफाइनरियों को अमेरिका से तेल खरीदना फायदा का सौदा लगा.

हालांकि, रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है और कुल भारतीय आयात में करीब एक-तिहाई हिस्सेदारी रूस की ही है. इराक इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब तीसरे प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में बना हुआ है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने रिफाइनरियों ने बढ़ाई अमेरिकी ग्रेड की खरीद सरकारी और तेल उद्योग से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय रिफाइनरियों ने हाल के महीनों में अमेरिकी मिडलैंड WTI और मार्स ग्रेड के कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है.

इस कदम का उद्देश्य आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाना और अमेरिका के साथ सहयोग का संकेत देना है. ये बदलाव ऐसे समय पर हुआ है जब रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और ल्यूकऑयल पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और सख्त हो गए हैं. भारत की कई रिफाइनरियां अब तक इन कंपनियों से ही तेल खरीदती रही हैं.

व्यापारिक तनाव घटाने की रणनीति

अमेरिकी तेल आयात में ये बढ़ोतरी भारत की ओर से हाल में अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम करने की रणनीति से भी जुड़ी मानी जा रही है. ट्रंप प्रशासन ने अगस्त में भारत से आयातित वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक का शुल्क लगा दिया था, जिसमें से 25 प्रतिशत शुल्क रूस से तेल की खरीद जारी रखने के जुर्माने के तौर पर लगाया गया था.

ये भी पढ़ें: भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा आगे, Apple के iPhone का इसमें कितना हाथ?

Published at : 28 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Tags :
Crude Oil Russian Crude Oil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
विश्व
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन, देशभर में दिखी धूम! | Bihar
प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
विश्व
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
बॉलीवुड
920 रुपये की चाय, 1050 रुपये में सलाद...शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट 'बास्टियन' की डिशेज की कीमत जान पकड़ लेंगे माथा
बेहद एक्सपेंसिव है शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट 'बास्टियन', चाय की कीमत जान ही बैठ जाएगा दिल
ट्रेंडिंग
पूरा इंटरनेट खुश हुआ! बच्चे को पिता ने दिया दिल छू लेने वाला सरप्राइज- यूजर्स ने दिल से की तारीफ
पूरा इंटरनेट खुश हुआ! बच्चे को पिता ने दिया दिल छू लेने वाला सरप्राइज- यूजर्स ने दिल से की तारीफ
जनरल नॉलेज
कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती हैं चांदी की चीजें, सोने पर क्यों नहीं होता ऐसा कोई असर?
कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती हैं चांदी की चीजें, सोने पर क्यों नहीं होता ऐसा कोई असर?
Parenting
Signs of Violent Behavior in Children: ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget