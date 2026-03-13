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Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में शुक्रवार, 13 मार्च को सोने-चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 172 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,60,251 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,60,271 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 10:03 बजे, गोल्ड वायदा 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,60,099 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,60,401 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोना-चांदी किस रेट पर बिक रहा है....

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 0.21 फीसदी की गिरावट के साथ 2,67,397 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,66,001 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,69,186 रुपये था.

दिल्ली और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,800 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 28,000 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,900 रुपये और मुंबई में 10 ग्राम चांदी 2,799 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,390 रुपए

22 कैरेट - 1,47,930 रुपए

18 कैरेट - 1,21,080 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,240 रुपए

22 कैरेट - 1,47,800 रुपए

18 कैरेट - 1,20,930 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,62,560 रुपए

22 कैरेट - 1,49,000 रुपए

18 कैरेट - 1,25,500 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,240 रुपए

22 कैरेट - 1,47,800 रुपए

18 कैरेट - 1,20,930 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,290 रुपए

22 कैरेट - 1,47,830 रुपए

18 कैरेट - 1,20,980 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,390 रुपए

22 कैरेट - 1,47,930 रुपए

18 कैरेट - 1,21,080 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,290 रुपए

22 कैरेट - 1,47,830 रुपए

18 कैरेट - 1,20,980 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,240 रुपए

22 कैरेट - 1,47,800 रुपए

18 कैरेट - 1,20,930 रुपए

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