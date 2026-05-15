Stock Market 15 May: शेयर मार्केट में बनी हुई है रौनक, सेंसेक्स 156 अंक उछला; निफ्टी 23,747 के पार
Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में 15 मई को तेजी देखने को मिल रही है. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 दोनों में उछाल है.
- शुक्रवार को शेयर बाजार की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान में खुले।
- सुबह के कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी में थोड़ी बढ़त जारी रही।
- बीएसई में टीसीएस, टेक महिंद्रा टॉप गेनर, रिलायंस टॉप लूजर रहे।
- गुरुवार को शेयर बाजार में दिखी थी जोरदार तेजी।
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिर कारोबारी दिन शुक्रवार, 15 मई की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 98.38 अंक या 0.13 प्रतिशत की तेजी के साथ ओपन हुआ था. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 75,497.10 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 ने भी दिन की शुरुआत पॉजिटिव की थी. निफ्टी 50 41.80 अंक या 0.18 फीसदी उछलकर 23,731.40 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 113 अंक की तेजी के साथ 75,512 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 41 अंक उछल गई थी और 23,731 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर और लूजर
बीएसई बास्केट से टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, पावरग्रिड और टाइटन टॉप गेनर थे. वहीं टॉप लूजर की बात करें तो रिलायंस, एशियन पेंट, ट्रेंट, एटरनल और एक्सिस बैंक रहे थे.
गुरुवार को कैसा रहा था मार्केट?
भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 14 मई के कारोबारी दिन जोरदार तेजी देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 789.74 अंक या 1.06 प्रतिशत की तेजी के साथ 75,398.72 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 277.00 अंक या 1.18 प्रतिशत उछलकर 23,689.60 के लेवल पर बंद हुए थे.
कौन थे टॉप गेनर-लूजर?
बीएसई बास्केट से भारती एयरटेल, एटरनल, एचडीएफसी बैंक, अडानी पोर्ट, सन फॉर्मा और महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, मारूति और एक्सिस बैंक रहे थे.
निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी आईटी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में तेजी थी. गुरुवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 23 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 7 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
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