शेयर मार्केट की फ्लैट टू पॉजिटीव शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक उछला तो वहीं निफ्टी 25,290 के पार

Stock Market News: सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन 14 अक्टूबर, मंगलवार को भारतीय शेयर मार्केट हरे निशान के साथ शुरु हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 77.49 अंक या 0.09 प्रतिशत की उछाल के साथ 82,404.54 पर कारोबार की शुरुआत की. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 50.20 अंक या 0.20 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,277.55 पर हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ.

9:25 बजे तक, सेंसेक्स 208 अंक की तेजी के साथ 82,534 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 71 अंको की उछाल लिए 25,298 पर ट्रेड कर रहा था.

बीएसई के टॉप गेनर

एचसीएल टेक, टेक महिन्द्रा, टाटा स्टील, आईएनएफवाई, रिलायंस, बीईएल



बीएसई के टॉप लूजर

एक्सिस बैंक, इटरनल, मारुति, अडानी पोर्ट

सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?

सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन, 13 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख इंडेक्स लाल निशान के साथ बंद हुए थे. सेंसेक्स 173.77 अंक या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,327.05 तो वहीं, निफ्टी 50 58 अंक या 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,227.35 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स में 30 में से केवल 13 कंपनियों के शेयर में तेजी देखी गई थी. वहीं 17 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से अडानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारती ऐयरटेल टॉप गेनर थे. अडानी पोर्ट के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल देखनी को मिली और इसमें 2.04 प्रतिशत की तेजी रही थी. टॉप लूजर की बात करें तो टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनीलिवर, आईनएफवाई, पावरग्रिड बने थे.

शुरुआती कारोबार में बीएसई 82, 049 अंक पर गिरावट के साथ ओपन हुआ था. निफ्टी 50 भी लाल निशान के साथ 25,177 अंक पर ओपन हुई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

