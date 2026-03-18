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हिंदी न्यूज़बिजनेसवेस्ट एशिया टेंशन के बीच नहीं थम रही रुपये की गिरावट, डॉलर के मुकाबले फिर निकला दम

वेस्ट एशिया टेंशन के बीच नहीं थम रही रुपये की गिरावट, डॉलर के मुकाबले फिर निकला दम

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.32 प्रतिशत गिरकर 102.0 डॉलर प्रति बैरल रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे और उन्होंने 4,741.22 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

By : राजेश कुमार | Updated at : 18 Mar 2026 12:19 PM (IST)
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Dollar vs Rupee: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय रुपये में गिरावट का सिलसिला जारी है. अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण रुपये पर दबाव बना हुआ है. हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन, यानी बुधवार को, रुपया एक बार फिर तीन पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले 92.43 के स्तर पर पहुंच गया.

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते विदेशी निवेशकों की निकासी और अमेरिकी डॉलर के मजबूत रुख से घरेलू मुद्रा दबाव में है. विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी और घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक शुरुआत ने रुपये में अधिक गिरावट को फिलहाल रोक रखा है.

क्यों टूट रहा है रुपया?

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 92.42 पर खुला और बाद में गिरकर 92.43 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से तीन पैसे की गिरावट दर्शाता है. पिछले हफ्ते गुरुवार को कारोबार के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 92.47 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था.

हालांकि, अंत में यह 92.40 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03 प्रतिशत बढ़कर 99.60 पर पहुंच गया.

घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 373.53 अंक (0.49 प्रतिशत) बढ़कर 76,444.37 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 114.40 अंक (0.49 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 23,695.55 अंक पर रहा.

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.32 प्रतिशत गिरकर 102.0 डॉलर प्रति बैरल रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे और उन्होंने 4,741.22 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी के अनुसार, घरेलू मुद्रा में गिरावट का मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा लगातार पूंजी निकासी है. हालांकि, घरेलू बाजारों में सुधार और अमेरिकी डॉलर में हल्की नरमी ने रुपये की तेज गिरावट को सीमित किया है.

उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने की उम्मीद और भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप से रुपये को निचले स्तर पर सहारा मिल सकता है. साथ ही, निवेशक इस सप्ताह फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी), यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी), बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीतियों पर भी नजर रखेंगे. उनके अनुसार, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का हाजिर भाव 92.10 से 92.75 रुपये के दायरे में रह सकता है.

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 12:19 PM (IST)
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Indian Currency Dollar Vs Rupee
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