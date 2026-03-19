वेस्ट एशिया टेंशन के बीच शेयर बाजार में कोहराम, 2500 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी 23100 के नीचे, इन शेयरों में गिरावट
Stock Market Today: हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स करीब 2500 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 भी फिसलकर 23,100 के नीचे आ गया.
Stock Market News: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स करीब 2500 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 भी फिसलकर 23,100 के नीचे आ गया. इस गिरावट के बीच एचडीएफसी बैंक के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की बड़ी कमजोरी दर्ज की गई.
ये भी पढ़ें: ईरान वॉर के बीच ऑल टाइम लो पर रुपया, गोल्डमैन सैक्स ने बताया अगले साल तक और कितना गिरेगा
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL