ईरान वॉर के बीच ऑल टाइम लो पर रुपया, गोल्डमैन सैक्स ने बताया अगले साल तक और कितना गिरेगा

Dollar vs Rupee: ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालात के बीच जहां एक ओर कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय रुपया 18 मार्च को गिरकर अपने ऑल-टाइम लो 92.62 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. ऐसे में गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, दक्षिण एशियाई देशों में भारतीय रुपये की स्थिति सबसे कमजोर है और यह अगले साल तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 95 रुपये तक पहुंच सकता है. यदि ऐसा होता है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है.

पिछले एक महीने में ही रुपये में करीब 1.77 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक लगातार बाजार में हस्तक्षेप कर रुपये पर दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है. बाजार की स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने एक ही हफ्ते में करीब 18 से 20 अरब डॉलर की बिक्री की है.

क्यों टूट रहा रुपया?

मार्च महीने में विदेशी निवेशकों ने लगभग 5.5 अरब डॉलर की इक्विटी भारतीय बाजार से निकाल ली, जिससे निफ्टी 50 करीब 8 प्रतिशत तक गिर गया. 17 मार्च को रुपया डॉलर के मुकाबले 92.41 के स्तर पर पहुंच गया था, जो पिछले 12 महीनों में लगभग 6.75 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है, और इसके बाद यह 92.46 के ऑल-टाइम लो पर बंद हुआ.

गोल्डमैन सैक्स के भारतीय अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता के अनुसार, रुपये के 95 प्रति डॉलर तक गिरने का अनुमान अमेरिका-इजरायल संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के संभावित बंद होने और चालू खाते के घाटे में बढ़ोतरी की आशंका के आधार पर लगाया गया है.

ग्रोथ रेट में गिरावट

गोल्डमैन सैक्स का यह भी मानना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर भी इसका असर पड़ सकता है. संस्था ने अपने पूर्व अनुमान में संशोधन करते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर को 7.0 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है. इसके साथ ही महंगाई दर में 30 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जबकि चालू खाता घाटा (CAD) 0.8 प्रतिशत बढ़कर जीडीपी के 1.2 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.

ये भी पढ़ें: कोहराम, संकट और महंगाई… मिडिल ईस्ट वॉर के बीच क्या कुछ ही दिनों में आ रही वैश्विक मंदी?