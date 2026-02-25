Stock Market News: शेयर बाजार ने बुधवार को आईटी शेयरों में मजबूती के दम पर शानदार शुरुआत की, लेकिन दिन चढ़ने के साथ भारी-भरकम शेयरों में मुनाफावसूली के कारण बढ़त सीमित हो गई. बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक BSE Sensex 50.15 अंक यानी 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,276.07 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह एक समय 731.99 अंक उछलकर 82,957.91 तक पहुंच गया था.

शेयर बाजार में मामूली तेजी

वहीं एनएसई का Nifty 50 57.85 अंक यानी 0.23 प्रतिशत चढ़कर 25,482.50 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स की कंपनियों में HCL Technologies, Tata Steel, Tata Consultancy Services, InterGlobe Aviation, Sun Pharmaceutical, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki और Tech Mahindra के शेयर बढ़त में रहे. दूसरी ओर Reliance Industries, State Bank of India, Adani Ports और Eternal में गिरावट दर्ज की गई.

ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म Enrich Money के सीईओ Ponmudi R ने कहा कि सकारात्मक वैश्विक संकेतों और अमेरिकी टेक शेयरों में तेजी से बाजार ने मजबूत शुरुआत की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली और वैश्विक व्यापार चिंताओं से बढ़त सिमट गई. एशियाई बाजारों में Kospi, Shanghai Composite, Nikkei 225 और Hang Seng Index बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि यूरोपीय बाजार भी सकारात्मक दायरे में रहे.

अमेरिकी बाजार में भी उछाल

अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 102.53 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 3,161.22 करोड़ रुपये की खरीदारी की. वैश्विक तेल मानक Brent Crude 0.14 प्रतिशत गिरकर 70.67 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. उल्लेखनीय है कि मंगलवार को सेंसेक्स 1,068.74 अंक टूटकर 82,225.92 और निफ्टी 288.35 अंक गिरकर 25,424.65 पर बंद हुआ था.

