शुरुआती तेजी गंवा मामूली बढ़त के साथ बंद बाजार, गिरे RIL-SBI के शेयर, जानें कल कैसी रहेगी मार्केट की चाल

Stock Market Today: एशियाई बाजारों में Kospi, Shanghai Composite, Nikkei 225 और Hang Seng Index बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि यूरोपीय बाजार भी सकारात्मक दायरे में रहे.

By : राजेश कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 05:05 PM (IST)
Stock Market News: शेयर बाजार ने बुधवार को आईटी शेयरों में मजबूती के दम पर शानदार शुरुआत की, लेकिन दिन चढ़ने के साथ भारी-भरकम शेयरों में मुनाफावसूली के कारण बढ़त सीमित हो गई. बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक BSE Sensex 50.15 अंक यानी 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,276.07 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह एक समय 731.99 अंक उछलकर 82,957.91 तक पहुंच गया था.

शेयर बाजार में मामूली तेजी

वहीं एनएसई का Nifty 50 57.85 अंक यानी 0.23 प्रतिशत चढ़कर 25,482.50 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स की कंपनियों में HCL Technologies, Tata Steel, Tata Consultancy Services, InterGlobe Aviation, Sun Pharmaceutical, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki और Tech Mahindra के शेयर बढ़त में रहे. दूसरी ओर Reliance Industries, State Bank of India, Adani Ports और Eternal में गिरावट दर्ज की गई.

ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म Enrich Money के सीईओ Ponmudi R ने कहा कि सकारात्मक वैश्विक संकेतों और अमेरिकी टेक शेयरों में तेजी से बाजार ने मजबूत शुरुआत की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली और वैश्विक व्यापार चिंताओं से बढ़त सिमट गई. एशियाई बाजारों में Kospi, Shanghai Composite, Nikkei 225 और Hang Seng Index बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि यूरोपीय बाजार भी सकारात्मक दायरे में रहे.

अमेरिकी बाजार में भी उछाल

अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 102.53 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 3,161.22 करोड़ रुपये की खरीदारी की. वैश्विक तेल मानक Brent Crude 0.14 प्रतिशत गिरकर 70.67 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. उल्लेखनीय है कि मंगलवार को सेंसेक्स 1,068.74 अंक टूटकर 82,225.92 और निफ्टी 288.35 अंक गिरकर 25,424.65 पर बंद हुआ था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 25 Feb 2026 05:05 PM (IST)
Embed widget