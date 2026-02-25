हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसहैरान न हों! अब सामान लेकर ड्रोन से आपके घर पहुंचेगा रोबोट, इस शहर में ऑटोबोट्स डिलीवरी शुरू

हैरान न हों! अब सामान लेकर ड्रोन से आपके घर पहुंचेगा रोबोट, इस शहर में ऑटोबोट्स डिलीवरी शुरू

. दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दुनिया का पहला पब्लिक ऑटोमेटेड फिजिकल एआई डिलीवरी नेटवर्क व्यावसायिक रूप से संचालित किया जा रहा है, जहां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ड्रोन और रोबोट के जरिए सीधे ग्राहकों के घर तक सामान पहुंचाया जा रहा है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

Robot AI Delivery: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से विस्तार के साथ भारत में डिलीवरी सेक्टर में एक बड़ा तकनीकी प्रयोग शुरू हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दुनिया का पहला पब्लिक ऑटोमेटेड फिजिकल एआई डिलीवरी नेटवर्क व्यावसायिक रूप से संचालित किया जा रहा है, जहां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ड्रोन और रोबोट के जरिए सीधे ग्राहकों के घर तक सामान पहुंचाया जा रहा है.

रोबोट से डिलीवरी

इस व्यवस्था के तहत स्काई पोर्ट से ‘स्काई शिप’ नामक ड्रोन उड़ान भरते हैं और पैकेज को तय स्थान तक पहुंचाते हैं. ड्रोन पैकेज को एक सुरक्षित स्मार्ट बॉक्स, जिसे ‘अराइव प्वाइंट’ कहा जाता है, पर छोड़ते हैं. इसके बाद ऑटोमेटेड रोबोट यानी ऑटोबोट्स उस सामान को ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाते हैं. पूरी प्रक्रिया एआई सिस्टम से नियंत्रित होती है, जिससे डिलीवरी तेज, सटीक और अधिक सुरक्षित बनती है.

इस पहल में Sky Air Mobility और Arrive AI की प्रमुख भूमिका है. Ankit Kumar के अनुसार, उनके लोकल डिलीवरी पोर्ट ‘स्काई पोर्ट’ को एआई सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे संचालन पूरी तरह स्वचालित हो गया है.

AI समिट में प्रदर्शन

वहीं Dan O'Toole का कहना है कि ‘अराइव प्वाइंट’ हवा और जमीन के बीच पुल की तरह काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ड्रोन और रोबोट के बीच सामान का आदान-प्रदान सुचारु रूप से हो. गुरुग्राम के सेक्टर 102 में फिलहाल चार आधुनिक एआई स्काई पोर्ट सक्रिय हैं. ऑटोनोमी के सीईओ रितुकर विजय की मानें तो यह ऑटोबोट्स आसानी से चल सकते हैं.

हाल ही में आयोजित ‘एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ में इस तकनीक का प्रदर्शन भी किया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो आने वाले समय में देश के अन्य शहरों में भी रोबोट और ड्रोन आधारित डिलीवरी आम हो सकती है.

इंसानों जैसे काम करने वाले रोबोट 

कुछ दिनों पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर भविष्य की तकनीक की झलक दिखाई थी. उनकी कंपनी टेस्ला ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित करने पर काम कर रही है, जो रोजमर्रा के कई काम इंसानों की तरह कर सकें.

इस दिशा में कंपनी का ऑप्टिमस जेन 2 दो पैरों पर चलने वाला रोबोट सामने आया है. जो कपड़े फोल्ड करने और खाना सर्व करने जैसे काम आसानी से कर लेता है. बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि, कभी रोबोट आम जगहों पर दिखेंगे और रोजमर्रा के छोटे-छोटे कामों में इंसानों की जगह लेंगे.

ये भी पढ़ें: ट्रंप टैरिफ के रिफंड से अब कंपनियों की होगी भरपाई, लेकिन अमेरिकी जनता का क्या होगा?

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Robot AI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
हैरान न हों! अब सामान लेकर ड्रोन से आपके घर पहुंचेगा रोबोट, इस शहर में ऑटोबोट्स डिलीवरी शुरू
हैरान न हों! अब सामान लेकर ड्रोन से आपके घर पहुंचेगा रोबोट, इस शहर में ऑटोबोट्स डिलीवरी शुरू
बिजनेस
सोने की तेजी क्या सिर्फ ट्रेंड या बड़ा बदलाव? ब्रोकरेज फर्म ने बता दिया आगे कैसी रहेगी सोने की चाल, जानें डिटेल
सोने की तेजी क्या सिर्फ ट्रेंड या बड़ा बदलाव? ब्रोकरेज फर्म ने बता दिया आगे कैसी रहेगी सोने की चाल, जानें डिटेल
बिजनेस
Rupee vs Dollar: यूएस के 10% ग्लोबल टैरिफ से बेखौफ भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर को 6 बार पटका, देखते रह गए ट्रंप
यूएस के 10% ग्लोबल टैरिफ से बेखौफ भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर को 6 बार पटका, देखते रह गए ट्रंप
बिजनेस
कंपाउंडिंग के जादू से बस इतने रुपये में बन जाएगा 1 करोड़ से ज्यादा का फंड, समझिए पूरा कैलकुलेशन
कंपाउंडिंग के जादू से बस इतने रुपये में बन जाएगा 1 करोड़ से ज्यादा का फंड, समझिए पूरा कैलकुलेशन
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
क्रिकेट
The Hundred: पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मचे बवाल के बाद MI टीम का बड़ा ऐलान, कहा- 'राष्ट्रीयता के आधार पर बाहर नहीं...'
पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मचे बवाल के बाद MI टीम का बड़ा ऐलान, कहा- 'राष्ट्रीयता के आधार पर बाहर नहीं...'
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
ट्रेंडिंग
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
शिक्षा
आज ही कर लें AI वाले ये कोर्स, जिंदगी में होगा पैसा ही पैसा
आज ही कर लें AI वाले ये कोर्स, जिंदगी में होगा पैसा ही पैसा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget