Stock Market Today: लगातार चार दिनों तक तेजी दिखाने के बाद हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन (गुरुवार) घरेलू शेयर बाजारों में मुनाफावसूली का दौर देखने को मिला. निवेशकों द्वारा ऊंचे स्तरों पर मुनाफा निकालने के कारण बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ. बीएसई सेंसेक्स 153.09 अंक यानी 0.19 प्रतिशत टूटकर 82,000 के नीचे, 81,773.66 अंक पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 सूचकांक भी 62.15 अंक यानी 0.25 प्रतिशत गिरकर 25,046.15 अंक पर आ गया.

हालांकि, कारोबार के दौरान शुरुआती सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हल्की तेजी देखी गई थी, लेकिन बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसी दिग्गज कंपनियों में बिकवाली से बाजार की बढ़त टिक नहीं पाई.

इन कंपनियों के शेयर गिरे

सेंसेक्स में शामिल प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में- टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, सन फार्मा, पावर ग्रिड और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल रहे. वहीं, लाभ में रहने वाले शेयरों में — टाइटन, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा शामिल हैं.

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा — “प्रमुख सूचकांकों में उतार-चढ़ाव का रुख देखने को मिला. हालिया तेज उछाल के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की. साथ ही, कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले बाजार में सतर्कता का माहौल है.”

एशियाई बाजार में गिरावट

एशियाई बाजारों में गिरावट रही — जापान का निक्की और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक लाल निशान में बंद हुए. चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार अवकाश के कारण बंद रहे. यूरोपीय बाजारों में दोपहर के कारोबार तक तेजी का रुख था. वहीं, अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए.

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.16 प्रतिशत बढ़कर 66.21 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने मंगलवार को 1,440.66 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जिससे बाजार को आंशिक सहारा मिला. इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 136.63 अंक चढ़कर 81,926.75 अंक पर और निफ्टी 30.65 अंक बढ़कर 25,108.30 अंक पर बंद हुआ था.

