'मैं एलियन हूं, मेरे पास सरकारी सबूत भी...' सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ एलन मस्क का बयान

Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और स्पेसएक्स (SpaceX), टेस्ला (Tesla) और न्यूरालिंक (Neuralink) जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) का किया हुआ एक मजाक सोशल मीडिया पर तेजी से वायल हो रहा है, जिसमें वह खुद को एलियन कहते हुए नजर आ रहे हैं.

मस्क कहते हैं, ''मैं लोगों को बताता रहता हूं कि मैं एक एलियन हूं, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता. मुझे मिले ग्रीन कार्ड में 'एलियन रजिस्ट्रेशन' लिखा है. यह सरकार की तरफ से भी एक सबूत है.'' इस पर अब तो मीम्स बनने भी शुरू हो गए हैं कि मस्क धरती से नहीं, बल्कि कहीं ओर एडवांस्ड सभ्यता से हैं.

एक साल पुराना बयान फिर वायरल

मस्क का यह बयान एक साल पुराना है, जो एक बार फिर वायरल हो रहा है. साल 2024 में पेरिस के Viva Tech event में उन्होंने कहा था कि वह एक एलियल हैं और कोई उन पर यकीन नहीं करता है. गौरतलब है कि मस्क से पूछा गया यह सवाल 'एलन मस्क के बारे में वह सब कुछ जो आप हमेशा जानना चाहते थे, लेकिन पूछने से डरते थे' सेशन का हिस्सा था. मस्क इस प्रोग्राम में वर्चुअली शामिल हुए थे.

मस्क को यह सवाल उनके 'अलौलिक मूल' से होने की अफवाहों को लेकर पूछा गया था. दरअसल, मस्क के ग्रीन कार्ड पर 'एलियन रजिस्ट्रेशन' इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह वहां के इमिग्रेशन सिस्टम का एक हिस्सा है. ग्रीन कार्ड एक आधिकारिक पहचान पत्र है. इसे ही कई बार एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड कहा जाता है. यह स्थायी निवासियों को अमेरिका में रहने और काम करने की इजाजत देता है.

ELON: I HAVE GOVERNMENT PROOF I’M AN ALIEN



"I keep telling people I'm an alien, but nobody believes me.



I mean, when I got my green card, it said alien registration part.



So I mean, you know, I have proof from the government."



Source: @BaronCapital https://t.co/vL5Izz1UTG pic.twitter.com/Wus8lC5J2u — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 14, 2025

OpenAI को क्याें किया क्रिएट?

OpenAI को बनाने के अपने फैसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें AI (Artificial Intelligence) के खतरों की चिंताएं थीं. दरअसल, एक बार उनकी बर्थडे पार्टी के दौरान गूगल के को-फाउंडर और मस्क के करीबी दोस्त लैरी पेज ने कहा था कि उन्हें लगता है मस्क मशीनों से ज्यादा इंसान को प्रॉयरिटी देते हैं.

मस्क ने कहा कि उन्हें यह बात परेशान करने वाली लगी. मस्क को लगने लगा था कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो गूगल के साथ बैलेंस बना सके क्योंकि लैरी को टीम ह्यूमैनिटी की परवाह नहीं है, उन्हें एआई के खतरे की कोई फिक्र नहीं है. इस तरह से OpenAI को बनाने का ख्याल दिमाग में आया. OpenAI का मतलब ओपन सोर्स एआई है यानी कि इसकी कमान अकेले कंपनियों के हाथों में नहीं रहेगी, बल्कि यह सबके लिए खुला और सिक्योर है.

ये भी पढ़ें:

घर पर प्रिंटर से शख्स ने छाप डाले 2 लाख रुपये के नकली नोट, ऑनलाइन वीडियो देख ली थी ट्रेनिंग