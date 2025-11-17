हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस'मैं एलियन हूं, मेरे पास सरकारी सबूत भी...' सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ एलन मस्क का बयान

'मैं एलियन हूं, मेरे पास सरकारी सबूत भी...' सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ एलन मस्क का बयान

Elon Musk: दिग्गज कारोबारी और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का कहना है कि वह एलियन हैं. उनके ग्रीन कार्ड पर भी 'एलियन रजिस्ट्रेशन' लिखा है, जो एक सरकारी सबूत भी है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 17 Nov 2025 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और स्पेसएक्स (SpaceX), टेस्ला (Tesla) और न्यूरालिंक (Neuralink) जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) का किया हुआ एक मजाक सोशल मीडिया पर तेजी से वायल हो रहा है, जिसमें वह खुद को एलियन कहते हुए नजर आ रहे हैं.

मस्क कहते हैं, ''मैं लोगों को बताता रहता हूं कि मैं एक एलियन हूं, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता. मुझे मिले ग्रीन कार्ड में 'एलियन रजिस्ट्रेशन' लिखा है. यह सरकार की तरफ से भी एक सबूत है.'' इस पर अब तो मीम्स बनने भी शुरू हो गए हैं कि मस्क धरती से नहीं, बल्कि कहीं ओर एडवांस्ड सभ्यता से हैं.

एक साल पुराना बयान फिर वायरल

मस्क का यह बयान एक साल पुराना है, जो एक बार फिर वायरल हो रहा है. साल 2024 में पेरिस के Viva Tech event में उन्होंने कहा था कि वह एक एलियल हैं और कोई उन पर यकीन नहीं करता है. गौरतलब है कि मस्क से पूछा गया यह सवाल 'एलन मस्क के बारे में वह सब कुछ जो आप हमेशा जानना चाहते थे, लेकिन पूछने से डरते थे' सेशन का हिस्सा था. मस्क इस प्रोग्राम में वर्चुअली शामिल हुए थे.

मस्क को यह सवाल उनके 'अलौलिक मूल' से होने की अफवाहों को लेकर पूछा गया था. दरअसल, मस्क के ग्रीन कार्ड पर 'एलियन रजिस्ट्रेशन' इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह वहां के इमिग्रेशन सिस्टम का एक हिस्सा है. ग्रीन कार्ड एक आधिकारिक पहचान पत्र है. इसे ही कई बार एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड कहा जाता है. यह स्थायी निवासियों को अमेरिका में रहने और काम करने की इजाजत देता है. 

OpenAI को क्याें किया क्रिएट?

OpenAI को बनाने के अपने फैसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें AI (Artificial Intelligence) के खतरों की चिंताएं थीं. दरअसल, एक बार उनकी बर्थडे पार्टी के दौरान गूगल के को-फाउंडर और मस्क के करीबी दोस्त लैरी पेज ने कहा था कि उन्हें लगता है मस्क मशीनों से ज्यादा इंसान को प्रॉयरिटी देते हैं.

मस्क ने कहा कि उन्हें यह बात परेशान करने वाली लगी. मस्क को लगने लगा था कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो गूगल के साथ बैलेंस बना सके क्योंकि लैरी को टीम ह्यूमैनिटी की परवाह नहीं है, उन्हें एआई के खतरे की कोई फिक्र नहीं है. इस तरह से OpenAI को बनाने का ख्याल दिमाग में आया. OpenAI का मतलब ओपन सोर्स एआई है यानी कि इसकी कमान अकेले कंपनियों के हाथों में नहीं रहेगी, बल्कि यह सबके लिए खुला और सिक्योर है. 

 

ये भी पढ़ें:

घर पर प्रिंटर से शख्स ने छाप डाले 2 लाख रुपये के नकली नोट, ऑनलाइन वीडियो देख ली थी ट्रेनिंग 

Published at : 17 Nov 2025 06:48 AM (IST)
Tags :
Tesla Elon Musk SpaceX Neuralink
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
तमिल सिनेमा
Kaantha BO Day 3: खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, तीन में में बस इतना कलेक्शन कर पाई फिल्म
खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, जानें- तीन दिनों का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
तमिल सिनेमा
Kaantha BO Day 3: खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, तीन में में बस इतना कलेक्शन कर पाई फिल्म
खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, जानें- तीन दिनों का कलेक्शन
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
जनरल नॉलेज
पेग में ही क्यों नापी जाती है शराब, आखिर क्या है इसकी वजह?
पेग में ही क्यों नापी जाती है शराब, आखिर क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget