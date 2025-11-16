घर पर प्रिंटर से शख्स ने छाप डाले 2 लाख रुपये के नकली नोट, ऑनलाइन वीडियो देख ली थी ट्रेनिंग

Fake Currency: घर पर रखे प्रिंटर का इस्तेमाल आमतौर पर इंसान डॉक्यूमेंट्स या फोटोज वगैरह प्रिंट या स्कैन करने या फोटोकॉपी निकालने के लिए करता है. हालांकि, भोपाल ने घर पर प्रिंटर और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल कर नकली नोट ही छाप डाले. भोपाल पुलिस ने 21 साल के इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

उसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य के नकली नोट, एक कंप्यूटर, प्रिंटर, पंचिंग मशीन, नोट काटने वाली डाई, गोंद, स्क्रीन प्लेट, कटर, विशेष कागज, पेंसिल, एक स्टील स्केल, एक लाइट बॉक्स और डॉट-स्टेपिंग फाइल मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है. आरोपी पहले एक प्रिंटिंग प्रेस में काम कर चुका है.

ऐसे हुआ सच्चाई का खुलासा

एडिश्नल डीसीपी जोन-2 गौतम सोलंकी ने बताया कि 14 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि काली शर्ट पहने एक युवक निजामुद्दीन इलाके में 500 रुपये के नकली नोटों के साथ घूम रहा है और उन्हें मार्केट में सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा है. पुलिस ने जाल बिछाया और युवक को हिरासत में ले लिया. पहले उसने खुद को भोपाल के करोंद निवासी विवेक यादव बताया. तलाशी लिए जाने पर 500 रुपये के 23 नकली नोट बरामद हुए जो बिल्कुल असली नोट जैसे लग रहे थे. फिर कड़ी पूछताछ हुई , तब जाकर उसका भंडाफोड़ हुआ.

ऑनलाइन वीडियो देख ली ट्रेनिंग

जब पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया, तो उन्हें नकली नोट बनाने के कई वीडियोज मिले. उसने पुलिस को बताया कि वह बार-बार इन वीडियोज को देखकर नकली नोट बनाने का पूरा प्रॉसेस सीखा. नोट दिखने में असली लगे, इसके लिए उसने कई दफा वीडियोज को देखकर प्रॉसेस को बारीकी से सीखा. उसे प्रिंटिंग प्रेस में काम करने का भी अनुभव था, जिससे उसे सही कलर कॉम्बिनेशन और कटिंग की समझ थी. उसने ऑनलाइन खास तरह के पेपर मंगवाएं, ब्लेड से शीट काटी और उन पर पेंसिल से निशान लगाए.

फिर उसने आरबीआई स्ट्रिप को कागज के एक और टुकड़े पर चिपकाया और दोनों शीट आपस में जोड़ दिए. डिजाइन प्रिंट करने के बाद उसने कागज को बिल्कुल 500 रुपये के नोट की तरह काटा और उस पर करेंसी की वैल्यू और वॉटरमार्क लगाकर नकली नोट तैयार कर लिए.

नकली नोट से की खरीदारी

पुलिस के मुताबिक, यादव अब तक लाखों रुपये के नकली नोट चला चुका है. नोट बनाने के बाद वह अपने किराए के मकान से दूर अलग-अलग इलाकों में गया, 500 रुपये के नकली नोटों से छोटी-मोटी चीजें खरीदीं और बदले में असली नोट इकट्ठा कर लिए. पूछताछ के दौरान उसने बाजार में 5-6 लाख रुपये के नकली नोट चलाने की बात कबूल की. उसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस को 500 रुपये के 428 नकली नोट बरामद हुए, जिनकी कीमत 2,25,500 रुपये थी.

ये भी पढ़ें:

लिस्टिंग से पहले दहाड़ रहा यह आईपीओ! GMP 31 परसेंट... बाजार में एंट्री लेते ही मचाएगा धमाल