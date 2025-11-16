हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसघर पर प्रिंटर से शख्स ने छाप डाले 2 लाख रुपये के नकली नोट, ऑनलाइन वीडियो देख ली थी ट्रेनिंग

घर पर प्रिंटर से शख्स ने छाप डाले 2 लाख रुपये के नकली नोट, ऑनलाइन वीडियो देख ली थी ट्रेनिंग

Fake Currency: मध्य प्रदेश के भोपाल से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने घर पर रखे प्रिटर और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल कर 2 लाख रुपये के नकली नोट ही छाप डाले.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 16 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

Fake Currency: घर पर रखे प्रिंटर का इस्तेमाल आमतौर पर इंसान डॉक्यूमेंट्स या फोटोज वगैरह प्रिंट या स्कैन करने या फोटोकॉपी निकालने के लिए करता है. हालांकि, भोपाल ने घर पर प्रिंटर और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल कर नकली नोट ही छाप डाले. भोपाल पुलिस ने 21 साल के इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

उसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य के नकली नोट, एक कंप्यूटर, प्रिंटर, पंचिंग मशीन, नोट काटने वाली डाई, गोंद, स्क्रीन प्लेट, कटर, विशेष कागज, पेंसिल, एक स्टील स्केल, एक लाइट बॉक्स और डॉट-स्टेपिंग फाइल मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है. आरोपी पहले एक प्रिंटिंग प्रेस में काम कर चुका है. 

ऐसे हुआ सच्चाई का खुलासा 

एडिश्नल डीसीपी जोन-2 गौतम सोलंकी ने बताया कि 14 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि काली शर्ट पहने एक युवक निजामुद्दीन इलाके में 500 रुपये के नकली नोटों के साथ घूम रहा है और उन्हें मार्केट में सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा है. पुलिस ने जाल बिछाया और युवक को हिरासत में ले लिया. पहले उसने खुद को भोपाल के करोंद निवासी विवेक यादव बताया. तलाशी लिए जाने पर 500 रुपये के 23 नकली नोट बरामद हुए जो बिल्कुल असली नोट जैसे लग रहे थे. फिर कड़ी पूछताछ हुई , तब जाकर उसका भंडाफोड़ हुआ.

ऑनलाइन वीडियो देख ली ट्रेनिंग

जब पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया, तो उन्हें नकली नोट बनाने के कई वीडियोज मिले. उसने पुलिस को बताया कि वह बार-बार इन वीडियोज को देखकर नकली नोट बनाने का पूरा प्रॉसेस सीखा. नोट दिखने में असली लगे, इसके लिए उसने कई दफा वीडियोज को देखकर प्रॉसेस को बारीकी से सीखा. उसे प्रिंटिंग प्रेस में काम करने का भी अनुभव था, जिससे उसे सही कलर कॉम्बिनेशन और कटिंग की समझ थी. उसने ऑनलाइन खास तरह के पेपर मंगवाएं, ब्लेड से शीट काटी और उन पर पेंसिल से निशान लगाए. 

फिर उसने आरबीआई स्ट्रिप को कागज के एक और टुकड़े पर चिपकाया और दोनों शीट आपस में जोड़ दिए. डिजाइन प्रिंट करने के बाद उसने कागज को बिल्कुल 500 रुपये के नोट की तरह काटा और उस पर करेंसी की वैल्यू और वॉटरमार्क लगाकर नकली नोट तैयार कर लिए.

नकली नोट से की खरीदारी

पुलिस के मुताबिक, यादव अब तक लाखों रुपये के नकली नोट चला चुका है. नोट बनाने के बाद वह अपने किराए के मकान से दूर अलग-अलग इलाकों में गया, 500 रुपये के नकली नोटों से छोटी-मोटी चीजें खरीदीं और बदले में असली नोट इकट्ठा कर लिए.  पूछताछ के दौरान उसने बाजार में 5-6 लाख रुपये के नकली नोट चलाने की बात कबूल की. उसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस को 500 रुपये के 428 नकली नोट बरामद हुए, जिनकी कीमत 2,25,500 रुपये थी. 

ये भी पढ़ें:

लिस्टिंग से पहले दहाड़ रहा यह आईपीओ! GMP 31 परसेंट... बाजार में एंट्री लेते ही मचाएगा धमाल 

Published at : 16 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Tags :
Bhopal Fake Currency Fake Note MADHYA PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट में जिस बम को गिराया, जान लीजिए उसकी ताकत
अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट में जिस बम को गिराया, जान लीजिए उसकी ताकत
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget