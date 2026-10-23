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हिंदी न्यूज़बिजनेसStarbucks: बिना कुछ आर्डर किए कैफे में नहीं बैठ सकेंगे ग्राहक, नया नियम लागू

Starbucks: बिना कुछ आर्डर किए कैफे में नहीं बैठ सकेंगे ग्राहक, नया नियम लागू

क्या आपको भी स्टारबक्स की कॉफी से ज्यादा वहां की वाइब पसंद है और आप वहां बस ऐसे ही बैठने के लिए जाते हैं? तो इस नए नियम के बाद अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. बताते हैं क्या है ये नया नियम.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 23 Oct 2026 04:33 PM (IST)
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अगर आप स्टारबक्स में घंटों बैठकर अपना काम करते हैं, मीटिंग करते हैं या फिर किसी से मुलाकात करने जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. स्टारबक्स ने नया नियम लागू किया है, जिसके बाद अब कैफे में घंटों फालतू बैठने वाले लोग इस तरह नहीं बैठ पाएंगे. इस नए नियम के मुताबिक अब स्टारबक्स में बिना कोई ऑर्डर किए बैठने नहीं दिया जाएगा. आप जब भी कैफे में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा.

वैसे ये फरमान सुनाया है स्टारबक्स चाइना ने, दरअसल स्टारबक्स ने 22 अक्टूबर से पूरे मेनलैंड चाइना में अपने कैफे के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत ग्राहकों को वहां बैठने से पहले कुछ न कुछ ऑर्डर करना होगा.

क्या कहा बयान में?
कंपनी की तरफ से ऑनलाइन एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने इस फैसले के बारे में बताया है. अपने बयान में कंपनी ने कहा, 'हम स्टोर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रिसोर्सेस लगाना जारी रखेंगे, और ग्राहकों के साथ मिलकर एक ऐसी जगह तैयार करेंगे और बनाए रखेंगे, जहां वो सहज महसूस कर सकें.'

क्यों लिया गया ये फैसला?
कंपनी ने ये कदम स्टोर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लिया है. जिससे वो ग्राहकों को और अच्छी तरह से स्वागत कर पाएं. कंपनी कैफे को घर और काम की जगह के अलावा एक आरामदायक तीसरी जगह बनाने पर फोकस कर रही है, जिसके चलते ये फैसले किया हया है.

भारत के स्टारबक्स पर भी पड़ेगा असर?
बता दें कि ये फैसला केवल चाइना के स्टारबक्स के लिए किया गया है. इस फैसले का असर भारतीय स्टारबक्स कैफे के किसी भी आउटलेट पर नहीं पड़ने वाला है. भारत में अब भी स्टारबक्स की सुविधाएं उसी तरह रहने वाली हैं, जैसे पहले रहा करती थीं. भारत के अलावा भी ये नियम किसी और देश में लागू नहीं होगा. ये नियम केवल चाइना के किसी भी शहर में आने वाले स्टारबक्स कैफे के लिए लागू किया गया है.

ये भी पढ़ें: 2 दिन में 17000 सस्ती हुई चांदी, जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से 55% टूटी

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 23 Oct 2026 04:33 PM (IST)
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