आज घर का सिलेंडर सस्ता या महंगा? दिवाली से पहले चेक करें अपने शहर के नए रेट

दिवाली के मौके पर घर में रंग- बिरंगे पकवान बनें या बाहर से कोई मिठाई आए, रसोई गैस का खर्च किसी न किसी तरह बजट पर असर डालता ही है. ऐसे में अगर आप आज यानी 27 अक्टूबर को LPG सिलेंडर बुक करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने शहर का रेट जान लीजिए. अच्छी बात ये है कि फिलहाल घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम अक्टूबर की शुरुआत में ही बढ़ाए गए थे.

दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. वहीं, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2,810 रुपए में मिल रहा है. कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 1 अक्टूबर को 62.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी. यहां से अलग- अलग शहरों की रेट लिस्ट देखें.

आज आपके शहर में LPG सिलेंडर कितने का है?

कमर्शियल गैस क्यों हुई महंगी?

अक्टूबर की शुरुआत में तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ाई थी. दिल्ली में इसका दाम 2,747.50 रुपए से बढ़कर 2,810 रुपए हो गया है और मुंबई में ये सिलेंडर 2,701 रुपए से बढ़कर 2,764.50 रुपए पहुंच गया है.

कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और खाने-पीने के दूसरे कारोबार में होता है. ऐसे में कीमत बढ़ने से इन कारोबारों की लागत बढ़ सकती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर रेस्टोरेंट खाने की कीमत तुरंत बढ़ा देगा. वहीं दूसरी ओर, घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में अक्टूबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसलिए अभी घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस के ग्राहकों को नई कीमत बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ रहा है.

क्यों बदलती है एलपीजी की कीमत?

तेल कंपनियां कमर्शियल या घरेलू LPG की कीमतों की समीक्षा हर महीने की पहली तारीख को करती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमत, रुपए और डॉलर की स्थिति देखते हुए इसमें बदलाव होता है. लेकिन जब कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है तब जरूरी नहीं है कि घरेलू सिलेंडर का रेट भी बदल जाए.

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