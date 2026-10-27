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हिंदी न्यूज़बिजनेससोना 1.46 लाख के पार, चांदी ने भी मारी छलांग, खरीदारी से पहले जानें ताजा भाव

सोना 1.46 लाख के पार, चांदी ने भी मारी छलांग, खरीदारी से पहले जानें ताजा भाव

आज सोना 1,46,300 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,00,021 रुपए प्रति किलो पर है. यहां से जानें 24 और 22 कैरेट सोने का भाव में कितना बदलाव आया है और ये चांदी के कैसे हालात हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Oct 2026 09:27 AM (IST)
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सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज का भाव जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है. आज यानी 27 अक्टूबर को बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर बनी हुई है. मंगलवार को सर्राफा बाजार में सोना 1457 रुपए महंगा हो गया है. वहीं, चांदी की कीमत स्थिर नजर आ रही है. .

सोने की कीमतों को रुपए में कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मामूली सुधार से सहारा मिला है. हालांकि, अलग-अलग बाजारों और ज्वेलर्स के भाव में अंतर हो सकता है. इसलिए गहने खरीदने से पहले आज का ताजा रेट और पुराने रेट से बदलाव जरूर जांच लें. 

आज सोने-चांदी का भाव कितना है?
27 अक्टूबर की सुबह बुलियन रेफरेंस रेट के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,44,843 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का भाव करीब 1,32,676 रुपए प्रति 10 ग्राम था. वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी का रेफरेंस रेट करीब 2,00,021 रुपए प्रति किलो है. लेकिन मंगलवार को 99.9% शुद्धता वाले सोने का बंद भाव 1,46,300 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 2,02,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर नजर आया. मतलब सोने के भाव में 1457 रुपए का अंतर आया है. 

  • 24 कैरेट सोना- 1,46,300 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट सोना- 1,34,133 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 2,00,021 प्रति किलो 

सोने की कीमत में तेजी क्यों आई?
मंगलवार को सर्राफा बाजार में सोना 1457 रुपए महंगा हुआ. इसके पीछे रुपए की कमजोरी एक अहम वजह रही. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे टूटकर 95.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है. भारत विदेश से बड़ी मात्रा में सोना खरीदता है और इसका भुगतान डॉलर में होता है. जब रुपया कमजोर होता है, तो आयातकों को उतना ही सोना खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं. इसका असर घरेलू बाजार की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी का क्या हाल है?
सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 17.49 डॉलर यानी 0.44% बढ़कर 4,013.12 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था. वहीं, चांदी 53.91 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही. सोने की कीमतों पर सिर्फ रुपए की चाल का असर नहीं पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की स्थिति, ब्याज दरों की उम्मीदें, महंगाई और भू-राजनीतिक तनाव भी कीमतों को ऊपर-नीचे कर सकते हैं.

क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?
सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर होने के कारण खरीदारी से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. 22 कैरेट और 24 कैरेट का भाव अलग-अलग होता है. गहनों में मेकिंग चार्ज और GST भी जुड़ता है. आपको केवल एक दिन की तेजी देखकर फैसला नहीं लेना है. 

अगर चांदी खरीद रहे हैं तो प्रति किलो का भाव देखकर उसे अपने खरीदे जाने वाले वजन के हिसाब से समझें. दुकानदार से शुद्धता प्रमाण पत्र और पक्का बिल जरूर लें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 27 Oct 2026 09:23 AM (IST)
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