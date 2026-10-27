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हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगी हुई चीनी, पुणे में 5 रुपए बढ़े दाम, जानें अब कितनी है कीमत

महंगी हुई चीनी, पुणे में 5 रुपए बढ़े दाम, जानें अब कितनी है कीमत

दिवाली से पहले चीनी का स्वाद कड़वा हो गया है. असल में पुणे में चीनी के दाम 5 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं. आइये जानते हैं कि चीनी की कीमत बढ़ने की असली वजह क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Oct 2026 07:41 AM (IST)
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दिवाली से पहले ही महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है. अब चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. पुणे में पिछले 10 दिनों के दौरान खुदरा बाजार में चीनी के दाम 5 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं. यानी अब 5 किलो चीनी खरीदने पर 25 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे.  

वैसे, इस बढ़ोतरी में भी राहत की बात ये है कि महाराष्ट्र के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और फिलहाल त्योहार के दौरान सप्लाई में कमी नहीं होगी. यहां से जानिए चीनी के ताजा दाम क्या हैं और रेट बढ़ने की वजह क्या है.

कितने रुपए किलो मिल रही है चीनी?
पुणे शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक, पिछले 10 दिनों में थोक बाजार में चीनी की कीमत 52 रुपए से बढ़कर 54 रुपए प्रति किलो हो गई है. वहीं, खुदरा बाजार में इसके दाम 54 रुपए से बढ़कर 59 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं.

त्योहार में मिठाई की मांग बढ़ जाती है और चीनी विक्रेताओं के मुताबिक, दिवाली के दौरान खुदरा कीमत 60 रुपए प्रति किलो भी हो सकती है. 

रेट बढ़ने की क्या है वजह?
चीनी के दाम बढ़ने के पीछे सिर्फ दिवाली की मांग ही वजह नहीं है. इसमें उत्पादन लागत और गन्ने से चीनी बनने की दर में कमी जैसे कारण भी जिम्मेदार हैं. चीनी मिलें इस समय 50 रुपए प्रति किलो के भाव पर चीनी बेच रही हैं, जबकि पिछले साल दीवाली पर चीनी की कीमत 39 रुपए प्रति किलो थी.

चीनी मिलों का कहना है कि उत्पादन की लागत बढ़ गई है. ऐसे में कम कीमत पर चीनी बेचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है. इसके अलावा कुछ मौसम का भी असर है. महाराष्ट्र में मौजूदा पेराई सीजन में चीनी रिकवरी दर 10% से नीचे बताई गई है. मतलब अब गन्ने से कम चीनी निकल रही है.

दिवाली पर होगी चीनी की कमी?
कीमतें बढ़ने के बीच लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या दिवाली के दौरान चीनी की कमी हो सकती है. महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त संजय कोल्टे के मुताबिक, राज्य में फिलहाल 9 लाख टन से ज्यादा चीनी है और चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हो गई है. इसलिए उम्मीद है कि चीनी के स्टॉक में कोई कमी नहीं होने वाली है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 27 Oct 2026 07:41 AM (IST)
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