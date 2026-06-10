भारत में बैठकर क्या आप बन सकते हैं मस्क की कंपनी में हिस्सेदार, कैसे खरीदें SpaceX के शेयर?

SpaceX IPO: इन दिनों यदि कोई IPO सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है इल़न मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का IPO. जो फिलहाल IPO की दुनिया में शामिल भी नहीं हुआ है. लेकिन इसको लेकर निवेशकों का एक्साइटमेंट भी कापी ज्यादा है. इस कंपनी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद भारत में बैठे-बैठे भी कई निवेशक SpaceX में हिस्सेदार बन सकते हैं. हालांकि भारतीय निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो भी इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और अगर हां, तो कैसे?

क्या भारत में बैठे- बैठ कर पाएंगे SpaceX IPO में निवेश?

भारतीय निवेशक विदेशी कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन किसी अमेरिकी कंपनी के IPO में सीधे आवेदन करना आसान नहीं होता. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के नियमों के तहत भारतीय नागरिक एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.4 करोड़ रुपये) तक विदेश में निवेश के लिए भेज सकते हैं.

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कैसे कर सकते हैं निवेश?

अगर भविष्य में SpaceX जैसी कोई कंपनी शेयर बाजार की लिस्ट में शामिल होती है, तो भारतीय निवेशक अपने अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज एप के जरिए रुपये को डॉलर में बदलकर ये रकम विदेश भेज सकते हैं. इसके बाद, कंपनी के शेयर NASDAQ पर ट्रेडिंग शुरू होने के बाद खुले बाजार से खरीदे जा सकते हैं. इसका मतलब है कि भारतीय निवेशक आमतौर पर IPO में सीधे शेयर खरीदने की जगह, लिस्टिंग के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में कारोबार शुरू होने पर कंपनी के शेयर खरीदकर उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं.

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप भी SpaceX में निवेश करने वाले हैं तो इन मुख्य बातों का ध्यान आपको रखना होगा. क्योंकि SpaceX का वैल्यूएशन बहुत ऊंचा माना जा रहा है. ऐसे में IPO के बाद शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. कंपनी अभी भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है और भविष्य में मुनाफे को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एक्साइटमेंट में ही निवेश ना करें बल्कि जोखिमों को समझकर ही निवेश करने का फैसला करें.

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बता दें कि फिलहाल इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX का IPO शेयर बाजार में नहीं आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी करीब 1.75 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर 75 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी कर रही है, जो इतिहास का सबसे बड़ा IPO हो सकता है. जिसके चलते इसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी बना हुआ है. वहीं ये कंपनी रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है. ये भी एक बड़ी वजह है कि कई निवेशक इसके संभावित IPO का इंतजार कर रहे हैं.