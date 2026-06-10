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हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI: 30 जून से बंद हो जाएंगे कागजी नोट, RBI लाएगा प्लास्टिक वाली करेंसी? सरकार ने क्या कहा, जानें

RBI: 30 जून से बंद हो जाएंगे कागजी नोट, RBI लाएगा प्लास्टिक वाली करेंसी? सरकार ने क्या कहा, जानें

RBI News: पिछले कई दिनों से RBI को लेकर खबरें चल रही हैं के वो जल्दी ही कागजी नोट बैन करने वाला है. इसके बदले में अब प्लास्टिक नोट लाए जाएंगे. अब सरकार की तरफ से इस खबर की सच्चाई उजागर की गई है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 10 Jun 2026 05:02 PM (IST)
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RBI News: बीते कई दिनों से RBI को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं. जिनमें से एक खबर है कि आरबीआई जल्दी ही कागजी नोट बैन करने वाला है और उसकी जगह पर अब भारत में प्लास्टिक नोट चलाए जाएंगे. हालांकि सरकार की तरफ से इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि ऐसा कबसे होने जा रहा है. लेकिन सोशल मीडिया पर तो नोट बैन करने की तारीखें भी आ गई हैं, जिससे यूजर्स के बीच काफी खलबली मची हुई है.

क्या हैं पूरा मामला?
दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि RBI 30 जून से कागजी नोट बैन करने जा रहा है. तो वहीं इसी तारीख से प्लास्टिक करेंसी को रिप्लेस कर दिया जाएगा. इस खबर को सोशल मीडिया पर देखते ही लोगों के बीच काफी अफरा- तफरी मच गई. लोगों को 2016 का नोटबंदी वाला सीन याद आने लगा. हालांकि इस पोस्ट के वायरल होने के बाद अब सरकार की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है.

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क्या है खबर की सच्चाई?
सरकारी की ऑथराइज्ड एजेंसी PIB के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए ये वीडियो शेयर किया गया है. जिसे इस एजेंसी ने पूरी तरह फेक बताया है. इस वीडियो की सच्चाई को उजागर करते हुए एजेंसी ने लिखा, 'ये क्लेम पूरी तरह से फेक है. RBI के मुताबिक 30 जून 2026 तक कागज़ी नोटों को हटाने या उनकी जगह प्लास्टिक के नोट लाने की कोई योजना नहीं है.'

इसके आगे इस एजेंसी ने लोगों से ऐसी किसी भी गलत जानकारी पर भरोसा करने से इनकार किया है. उन्होंने लिखा, 'सही जानकारी के लिए हमेशा RBI की आधिकारिक वेबसाइट देखें. जानकारी शेयर करने से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि करें. भारत सरकार से जुड़ी संदिग्ध जानकारी की रिपोर्ट पीआईबी फैक्ट चेक पर जांचें'.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Jun 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
PIB Fact Check RBI News Fake News Alert
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