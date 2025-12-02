Small Cap Stock: आज हम आपको एक ऐसे स्मॉल-कैप स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने निवेशकों को खूब मुनाफा करा रहा है. यहां MIC इलेक्ट्रॉनिक्स (MIC Electronics) की बात की जा रही है, जिसके शेयर में सोमवार को 7 परसेंट से ज्यादा का उछाल है. शेयर में तेजी आने की वजह भी है.

दरअसल, कंपनी को विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन से ANV और YLM रेलवे स्टेशनों पर IP-बेस्ड इंटीग्रेटेड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाने का ऑर्डर मिला है. इस ऑर्डर की कीमत 1,49,88,884.77 रुपये है. जैसे ही कंपनी ने इस ऑर्डर के मिलने का ऐलान किया, वैसे ही शेयर का भाव 7.05 परसेंट चढ़कर 47.83 रुपये पर पहुंच गया. पिछले लगातार दो सेशन से MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर बढ़त हासिल करते नजर आ रहे हैं. दो दिन में स्टॉक लगभग 10 परसेंट तक चढ़ा है.

1 साल में निपटाना है पूरा काम

कंपनी को मिले ऑर्डर के तहत इन्फॉर्मेशन सिस्टम के डिजाइन से लेकर उनकी सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है. यह काम एग्रीमेंट साइन होने के 12 महीने के अंदर पूरा होना है. MIC इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि उसे यह ऑर्डर टेंडर प्रोसेस के जरिए मिला था, न कि नॉमिनेशन बेसिस पर.

क्या करती है कंपनी?

MIC इलेक्ट्रॉनिक्स LED डिस्प्ले, लाइटिंग प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम बनाती है और इन्हें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसियों, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और रेलवे और डिफेंस जैसे सेक्टर्स को सप्लाई करती है.

रिटेल इंवेस्टर्स बढ़ा रहे अपना हिस्सा

रिटेल निवेशकों की इस स्टॉक में खूब दिलचस्पी है और वे इस पर खूब पैसा भी लगाते हैं. ट्रेंडलाइन के मुताबिक, सितंबर 2025 तक कंपनी में रिटेल इंवेस्टर्स की हिस्सेदारी 33.40 परसेंट थी. जबकि जून 2025 में कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 23.46 परसेंट थी.

