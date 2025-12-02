Block Deal: बजाज ग्रुप की NBFC कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए मंगलवार को शेयर बाजार का ट्रेडिंग सेशन काफी खास रहने वाला है. आज 2 दिसंबर को बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में ब्लॉक डील देखी जा सकती है.

बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 1 दिसंबर को बताया था कि उसकी प्रोमोटर कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में अपना 2 परसेंट तक की हिस्सेदारी को बेच सकती है. कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि इस ब्लॉक डील में बजाज फाइनेंस एक या ज्यादा हिस्सों में 166,600,000 शेयर बेच सकती है. आज की तारीख में प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी की कुल पेड अप कैपिटल का 88.7 परसेंट है. यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि ताकि नई लिस्टेड कंपनी मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की जरूरतों को पूरा कर सके.

सेबी का क्या है नियम?

सोमवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया, बजाज फाइनेंस के पास अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जितने भी शेयर हैं उनमें से 2 परसेंट तक बेचे जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो 16.66 करोड़ शेयरों से ज्यादा नहीं होगा. SEBI के नियमों के मुताबिक, लिस्टेड कंपनियों के पास पब्लिक शेयर होल्डिंग कम से कम 25 परसेंट होनी चाहिए.

नई लिस्ट होने वाली कंपनियों के लिए प्रावधान यह है कि उन्हें लिस्ट होने के 3 साल के अंदर कम से कम 25 परसेंट पब्लिक शेयर होल्डिंग को अचीव करना होगा। वहीं, जिन कंपनियों का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये के बीच है, उन्हें 25 परसेंट Minimum Public Shareholding को पूरा करने के लिए पांच साल तक का समय मिलता है. जिन कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है उन्हें MPS अचीव करने के लिए दस साल तक का समय मिलता है.

कितना है शेयर का बेस प्राइस?

बजाज फाइनेंस आज सेकेंडरी मार्केट में शेयर बेचेगा. इस ब्लॉक डील में बजाज फाइनेंस के शेयर के लिए फ्लोर प्राइस 95 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो पिछले क्लोज प्राइस से 9.6 परसेंट कम है. डील की कुल वैल्यू 1,580 करोड़ रुपये होगी. इस ब्लॉक डील पर 60 दिनों का लॉक-इन पीरियड रखा गया है. IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड इस डील का अकेला मर्चेंट बैंकर है.

शेयरों का है बुरा हाल

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने सितंबर 2024 में स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया था, तब से यह स्टॉक 36 परसेंट नीचे है. पिछले 12 महीनों में इसके शेयर में 23 परसेंट से ज्यादा की गिरावट आई है. पिछले एक हफ्ते में इसमें 1 परसेंट और एक महीने में 5 परसेंट तक की गिरावट आई है.

