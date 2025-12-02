हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में होगी बड़ी ब्लॉक डील, प्रोमोटर कंपनी बेचेगी 16.66 करोड़ शेयर

आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में होगी बड़ी ब्लॉक डील, प्रोमोटर कंपनी बेचेगी 16.66 करोड़ शेयर

Block Deal: बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए आज का दिन खास है क्योंकि आज इसमें बड़ी ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर कंपनी बजाज फाइनेंस अपना 2 परसेंट तक हिस्सेदारी बेचेगी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 02 Dec 2025 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

Block Deal: बजाज ग्रुप की NBFC कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए मंगलवार को शेयर बाजार का ट्रेडिंग सेशन काफी खास रहने वाला है. आज 2 दिसंबर को बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में ब्लॉक डील देखी जा सकती है.

बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 1 दिसंबर को बताया था कि उसकी प्रोमोटर कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी  में अपना 2 परसेंट तक की हिस्सेदारी को बेच सकती है. कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि इस ब्लॉक डील में बजाज फाइनेंस एक या ज्यादा हिस्सों में 166,600,000 शेयर बेच सकती है. आज की तारीख में प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी की कुल पेड अप कैपिटल का 88.7 परसेंट है. यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि ताकि नई लिस्टेड कंपनी मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की जरूरतों को पूरा कर सके. 

सेबी का क्या है नियम? 

सोमवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया, बजाज फाइनेंस के पास अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जितने भी शेयर हैं उनमें से 2 परसेंट तक बेचे जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो 16.66 करोड़ शेयरों से ज्यादा नहीं होगा. SEBI के नियमों के मुताबिक, लिस्टेड कंपनियों के पास पब्लिक शेयर होल्डिंग कम से कम 25 परसेंट होनी चाहिए.

नई लिस्ट होने वाली कंपनियों के लिए प्रावधान यह है कि उन्हें लिस्ट होने के 3 साल के अंदर कम से कम 25 परसेंट पब्लिक शेयर होल्डिंग को अचीव करना होगा। वहीं, जिन कंपनियों का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये के बीच है, उन्हें 25 परसेंट Minimum Public Shareholding को पूरा करने के लिए पांच साल तक का समय मिलता है. जिन कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है उन्हें  MPS अचीव करने के लिए दस साल तक का समय मिलता है.  

कितना है शेयर का बेस प्राइस?

बजाज फाइनेंस आज सेकेंडरी मार्केट में शेयर बेचेगा. इस ब्लॉक डील में बजाज फाइनेंस के शेयर के लिए फ्लोर प्राइस 95 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो पिछले क्लोज प्राइस से 9.6 परसेंट कम है. डील की कुल वैल्यू 1,580 करोड़ रुपये होगी. इस ब्लॉक डील पर 60 दिनों का लॉक-इन पीरियड रखा गया है. IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड इस डील का अकेला मर्चेंट बैंकर है.

शेयरों का है बुरा हाल 

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने सितंबर 2024 में स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया था, तब से यह स्टॉक 36 परसेंट नीचे है. पिछले 12 महीनों में इसके शेयर में 23 परसेंट से ज्यादा की गिरावट आई है. पिछले एक हफ्ते में इसमें 1 परसेंट और एक महीने में 5 परसेंट तक की गिरावट आई है.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

1 लाख लगाने वाले आज हो गए 81 लाख के मालिक, बड़े-बड़ों की नींद उड़ाकर यह छोटू शेयर बना हीरो 

Published at : 02 Dec 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
Bajaj Finance Bajaj Housing Finance Block Deal Bajaj Housing Finance Share
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-Russia Relations: पुतिन के भारत आने से देश को क्या मिलेगा? हो सकते हैं ये बड़े फैसले, जानें कैसे ऑपरेशन सिंदूर में काम आया रूस
पुतिन के भारत आने से देश को क्या मिलेगा? हो सकते हैं ये बड़े फैसले, जानें कैसे ऑपरेशन सिंदूर में काम आया रूस
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
इंडिया
Sanchar Saathi: न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
क्रिकेट
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: संसद सत्र का दूसरा दिन कैसा? हंगामेदार या फिर... | News@7 | ABP News
Sanchar Saathi AAP: क्या ‘संचार साथी’ से होगी जासूसी? Congress ने सरकार को घेरा | Breaking
Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
SIR Controversy: बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, BLO फोरम से सदस्यों ने किया हंगामा | EC
SIR Controversy: क्या TMC वाले 'BLO' धांधली कर रहे हैं?| BLO | EC | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Russia Relations: पुतिन के भारत आने से देश को क्या मिलेगा? हो सकते हैं ये बड़े फैसले, जानें कैसे ऑपरेशन सिंदूर में काम आया रूस
पुतिन के भारत आने से देश को क्या मिलेगा? हो सकते हैं ये बड़े फैसले, जानें कैसे ऑपरेशन सिंदूर में काम आया रूस
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
इंडिया
Sanchar Saathi: न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
क्रिकेट
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Dhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काटने वाली है बवाल, एडवांस बुकिंग से पहले दिन ही कर ली इतनी कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काटने वाली है बवाल, एडवांस बुकिंग से पहले दिन ही कर ली इतनी कमाई
दिल्ली NCR
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
यूटिलिटी
SBI ने बंद की M-Cash की सुविधा, जानें अब किन तरीकों से कर सकेंगे ट्रांजेक्शन?
SBI ने बंद की M-Cash की सुविधा, जानें अब किन तरीकों से कर सकेंगे ट्रांजेक्शन?
लाइफस्टाइल
Gen Z Financial Trends: पैसा बचाने के मामले में पुराने लोगों से आगे हैं जेन-जी, इन तरीकों से करते हैं बचत
पैसा बचाने के मामले में पुराने लोगों से आगे हैं जेन-जी, इन तरीकों से करते हैं बचत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget