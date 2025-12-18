हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसExplained: चांदी की कीमत में 1 साल के दौरान 135% की उछाल, निवेश करें या बेचें? जानें एक्सपर्ट्स की राय

Explained: चांदी की कीमत में 1 साल के दौरान 135% की उछाल, निवेश करें या बेचें? जानें एक्सपर्ट्स की राय

वैश्विक स्तर पर चांदी की आपूर्ति सीमित होती जा रही है और चीन जैसे देशों द्वारा जमाखोरी तथा भविष्य में निर्यात पर नियंत्रण की आशंकाओं ने बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता और बढ़ा दी है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 18 Dec 2025 12:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Investment in Silver: एक तरफ जहां भारतीय रुपये में कमजोरी, शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितताओं ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है, वहीं दूसरी तरफ सोना और खासकर चांदी ने इस साल निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है. साल 2025 में 24 कैरेट सोना जहां प्रति 10 ग्राम 1 लाख 34 हजार रुपये के स्तर को पार कर गया है, वहीं चांदी ने तो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है. जनवरी 2025 में करीब 88,000 रुपये प्रति किलो बिकने वाली चांदी अब 2,11,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है, यानी एक ही साल में इसमें लगभग 135 प्रतिशत से ज्यादा की उछाल देखने को मिली है.

चांदी की कीमतों में इस ऐतिहासिक तेजी के पीछे कई ठोस कारण हैं. सबसे बड़ा कारण इसका तेजी से बढ़ता औद्योगिक और तकनीकी उपयोग है. सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, 5जी नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी एक अहम कच्चा माल बन चुकी है. इसके अलावा मेडिकल उपकरणों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

क्यों बढ़ रही मांग

दूसरी ओर, वैश्विक स्तर पर चांदी की आपूर्ति सीमित होती जा रही है और चीन जैसे देशों द्वारा जमाखोरी तथा भविष्य में निर्यात पर नियंत्रण की आशंकाओं ने बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता और बढ़ा दी है.

निवेश के लिहाज से भी लोग अब सोने के साथ-साथ चांदी को सुरक्षित विकल्प मानने लगे हैं, जिसका नतीजा यह है कि सिल्वर ईटीएफ और फिजिकल सिल्वर (सिक्के, बार) में निवेश तेजी से बढ़ रहा है. भू-राजनीतिक तनाव, जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में अशांति, भारत-पाकिस्तान तनाव और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ जैसे कारकों ने शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ाई है, जिससे निवेशकों का झुकाव सुरक्षित संपत्तियों की ओर हुआ है.

आगे क्या रहेगा चांदी का रुख?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही रुझान बना रहा और औद्योगिक मांग के साथ आपूर्ति में कमी जारी रही, तो 2026 में चांदी की कीमत 2.50 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर को भी पार कर सकती है. ऐसे में निवेशकों के लिए सलाह दी जा रही है कि वे एकमुश्त निवेश की बजाय मासिक एसआईपी के जरिए या फिजिकल चांदी में धीरे-धीरे निवेश करें, ताकि जोखिम भी संतुलित रहे और लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिल सके.

कुल मिलाकर, मौजूदा वैश्विक हालात में सोना और चांदी न सिर्फ सुरक्षित निवेश बने हुए हैं, बल्कि रिटर्न के मामले में भी शेयर बाजार को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: RBI दखल के बाद रुपये पर दबाव में कमी, रिकॉर्ड लो के बाद की वापसी, जानें डॉलर के मुकाबले कितना मजबूत

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 18 Dec 2025 12:44 PM (IST)
Tags :
Silver Silver Investment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Silver ने रचा इतिहास 40 साल बाद Crude Oil को पछाड़ा | Silver Price New Era शुरू?| Paisa Live
Sansani:घर के अंदर मौत का तहखाना !
IPO Alert: MARC Technocrats IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
साउथ सिनेमा
द राजा साब फेम एक्ट्रेस निधि को भीड़ ने घेरा, हालत हुई खराब, धक्का-मुक्की का वीडियो देख भड़कीं चिन्मयी श्रीपदा
द राजा साब फेम एक्ट्रेस निधि को भीड़ ने घेरा, हालत हुई खराब, धक्का-मुक्की का वीडियो देख भड़कीं चिन्मयी श्रीपदा
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
अब नेपाल में चलेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, वहां कितनी हो जाती है इनकी वैल्यू?
अब नेपाल में चलेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, वहां कितनी हो जाती है इनकी वैल्यू?
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget