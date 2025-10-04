हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेससोने से आगे बढ़ता जा रहा चांदी, एक महीने में 19 परसेंट से ज्यादा उछला भाव; अभी कितनी है कीमत?

सोने से आगे बढ़ता जा रहा चांदी, एक महीने में 19 परसेंट से ज्यादा उछला भाव; अभी कितनी है कीमत?

Silver Price: सोलर और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स से बढ़ती डिमांड और ग्लोबल सप्लाई में कमी के चलते चांदी की कीमत बढ़ी है. सोने के मुकाबले इसकी कीमत में कीमत में 19.4 परसेंट की तेजी आई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 04 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

Silver Price: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर हमारी नजर बनी रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि सितंबर के महीने में चांदी की कीमत में 19.4 परसेंट की तेजी आई है. जबकि इसके मुकाबले सोने की कीमत महज 13 परसेंट ही बढ़ी है. सोलर और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स से बढ़ती डिमांड और ग्लोबल सप्लाई में कमी के चलते चांदी की कीमत बढ़ी है. चांदी की कीमत 1 सितंबर के 1,26,000 रुपये प्रति किलोग्राम से 24,500 रुपये बढ़कर 30 सितंबर को 1,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. हाल के सालों में किसी एक महीने में चांदी की कीमत में आए तेज उछाल में से यह एक है. 

रिकॉर्ड हाई लेवल पर चांदी 

शुक्रवार को दिल्ली में चांदी की कीमत 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट पर बरकरार रही और मंगलवार को इसने 1,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने रिकॉर्ड हाई लेवल को छू लिया. इसके विपरीत, सितंबर में सोने की कीमतों में 14,330 रुपये प्रति 10 ग्राम या 13.56 परसेंट का इजाफा हुआ है.

1 सितंबर को चांदी 1,05,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से बढ़कर 30 सितंबर को 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जिंस बाजार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी निवेश का अच्छा विकल्प है. साथ ही इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी है. इसकी टोटल डिमांड में इं​डस्ट्रियल कंजप्शन की हिस्सेदारी 60-70 परसेंट तक है.

क्यों बढ़ रही है चांदी की कीमत? 

कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी निवेश का भी एक बेहतर विकल्प है और इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है, जिसके चलते सोने के मुकाबले इसमें तेजी आई है. वेंचुरा में कमोडिटी डेस्क हेड और CRM एनएस रामास्वामी ने कहा, "बाजार में लगातार सात साल से चांदी की सप्लाईमें कमी आ रही है. अकेले सौर पैनल में इस्तेमाल के लिए 2023 में 232 मिलियन औंस चांदी की जरूरत होगी. इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनकी डिमांड खासतौर पर है.

उन्होंने कहा कि डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस न बन पाने की वजह से चांदी पर दबाव बना हुआ है. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि सोलर कैपेसिटी,  इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और 5G रोलआउट के बढ़ते दायरे के बीच अगले कुछ सालों में खपत बढ़ेगी. ग्लोबल लेवल पर स्पॉट सिल्वर लगभग 2 परसेंटबढ़कर 47.75 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. 

04 Oct 2025 02:20 PM (IST)
