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हिंदी न्यूज़बिजनेसलगातार 3 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, BSE-NSE में नहीं होगी ट्रेडिंग

लगातार 3 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, BSE-NSE में नहीं होगी ट्रेडिंग

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में शेयर बाजार लगातार 3 दिनों के लिए बंद रहेगा. BSE-NSE पर लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 28 Sep 2026 05:47 PM (IST)
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यदि आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं या पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि आने वाले इस हफ्ते में शेयर बाजार लगातार तीन दिनों तक बंद रहने वाला है. इससे निवेश करने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. तीन दिन लगातार बाजार का बंद होना निवेशकों के लिए काफी बुरी खबर है.

अगले हफ्ते के शुक्रवार को शेयर बाजार बंद रहने वाला है, जिसके अगले दो दिन वीकेंड है. इसी वजह से लगातार तीन दिनों तक शेयर बाजार बंद रहने वाला है.

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क्यों बंद रहेगा शेयर बाजार?
दरअसल शुक्रवार को 2 अक्टूबर है, इस दिन देशभर में गांधी जयंती मनाई जाती है. गांधी जयंती की सरकारी छुट्टी होती है, ऐसे में शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं. इसके अलगे दिन यानी 3 अक्टूबर को शनिवार है, इस दिन भी शेयर बाजार बंद रहने वाला है. तो वहीं अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी है. इस वजह से ही शेयर बाजार 2 से 4 अक्टूबर के बीच लगातार बंद रहने वाला है.

चार दिन ही कर पाएंगे ट्रेडिंग
इन छुट्टियों के कारण इस हफ्ते में केवल चार दिन ही लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे. ये 4 दिन हैं सोमवार 28 सितंबर से गुरुवार 1 अक्टूबर तक, इन चारों दिन ट्रेडिंग की जा सकती है. हालांकि इसमें से एक दिन यानी सोमवार का दिन निकल चुका है.

कब- कब बंद रहता है शेयर बाजार?
बता दें कि शेयर बाजार वैसे तो हर रोज वर्किंग डे पर खुलता है. सुबह के समय इसके खुलने का समय होता है और तभी से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है. तो वहीं शाम को 5 बजे तक बाजार का क्लोजिंग टाइम हो जाता है. इसके अलावा हर सरकारी छुट्टी, त्यौहारों पर भी शेयर बाजार बंद रहता है. जैसे अगले महीने में यानी अक्टूबर में शेयर बाजार 2 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर को भी बंद रहेगा, क्योंकि उस दिन दशहरा मनाया जाएगा. इसके अलावा दिवाली, क्रिसमस के मौके पर भी शेयर बाजार बंद रहने वाला है.

ये भी पढ़ें: सड़क खोदने वाली JCB में 50 साल बाद ऐतिहासिक बदलाव

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 28 Sep 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
BSE NSE SHARE MARKET
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