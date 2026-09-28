Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससड़क खोदने वाली JCB में 50 साल बाद ऐतिहासिक बदलाव

सड़क खोदने वाली JCB में 50 साल बाद ऐतिहासिक बदलाव

जेसीबी बनाने वाली कंपनी में लगभग 50 साल के बाद बड़ा बदलाव आने वाला है. ये बदलाव कंपनी की लीडरशिप को लेकर होने जा रहा है. अब इस कंपनी को पिता-पुत्र दोनों मिलकर संभालने वाले हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 28 Sep 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

जेसीबी बनाने वाली यूके बेस्ट सबसे बड़ी कंपनी JC बैमफोर्ड एक्सकेवेटर्स लिमिटेड में 50 साल बाद बड़ा बदलाव होने वाला है. अब तक कंपनी का कार्यभार संभाल रहे एंथनी बैमफोर्ड के साथ अब उनके बेटे जॉर्ज बमफोर्ड भी उनके साथ लीडरशिप की कमान संभालेंगे. ये बदलाव कंपनी के 50 सालों में होने वाला पहला बदलाव है.

खेती और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए खुदाई करने वाली मशीनें (excavators), ट्रैक्टर और दूसरे उपकरण बनाने वाली इस कंपनी ने खुद इस बारे में एक बयान में जानकारी दी है. जिसमें उन्होंने बताया है कि ये फैसला कंपनी के भविष्य को देखते हुए किया जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
चांदी में 7000 से ज्यादा की गिरावट, जानें अब कितनी है 1 किलो की कीमत?
चांदी में 7000 से ज्यादा की गिरावट, जानें अब कितनी है 1 किलो की कीमत?
बिजनेस
Flight टिकट बुक करते ही सस्ता हुआ किराया? MakeMyTrip लौटाएगा पैसे
Flight टिकट बुक करते ही सस्ता हुआ किराया? MakeMyTrip लौटाएगा पैसे
बिजनेस
Explained: 2 अक्टूबर को बंद नहीं होगा UPI, विरोध पर दूर करें सारा कंफ्यूजन
Explained: 2 अक्टूबर को बंद नहीं होगा UPI, विरोध पर दूर करें सारा कंफ्यूजन
बिजनेस
दिल्ली-NCR और मुंबई में जगह की कमी! आसमान छू रहा प्रीमियम ऑफिस का किराया
दिल्ली-NCR और मुंबई में जगह की कमी! आसमान छू रहा प्रीमियम ऑफिस का किराया

क्या बोली कंपनी?
इस फैसले के बारे में बात करते हुए सोमवार को कंपनी ने बताया कि, 'जॉर्ज बैमफोर्ड, जो अभी कंपनी के डिप्टी चेयरमैन हैं, नई भूमिका संभालेंगे क्योंकि कंपनी अपने अगले दौर के लिए निवेश कर रही है.' कंपनी ने ये भी बताया कि जॉर्ज अपने पिता के साथ कंपनी में चैयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे.

कौन हैं जॉर्ज बैमफोर्ड?
45 वर्षीय जॉर्ज बैमफोर्ड, एंथनी बैमफोर्ड के बेटे हैं, उन्होंने JCB में जिम्मेदारी संभालने से पहले लग्जरी घड़ियों का कारोबार शुरू किया था. उनके इस बिजनेस का नाम 'बैमफोर्ड वॉच डिपार्टमेंट' था. जॉर्ज के अलावा एंथनी के बड़े भी हैं, जो इलेक्ट्रिक बस कंपनी wright bus.ltd की कमान संभालते हैं. तो वहीं उनकी बेटी एलिस फिल्म प्रोड्यूसर हैं. तो वहीं उनकी पत्नी Daylesford Organic नाम से फूड बिजनेस संभालती हैं.

सालों से कमान संभाल रहे हैं एंथोनी बैमफोर्ड
वहीं कंपनी की कमान 1975 से एंथनी बैमफोर्ड संभाल रहे हैं. उन्होंने JCB को मुख्य रूप से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर से एक ग्लोबल बिजनेस में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है. 80 साल के बैमफोर्ड के ऑफिस में कंपनी का विदेशों में विस्तार हुआ, जिसमें भारत भी शामिल है, जो अब कंपनी के मुख्य मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन गया है. अब जॉर्ज बैमफोर्ड के नेतृत्व में कंपनी और भी ज्यादा तरक्की करने वाली है.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 28 Sep 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
JCB JCB Excavators LTD
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
चांदी में 7000 से ज्यादा की गिरावट, जानें अब कितनी है 1 किलो की कीमत?
चांदी में 7000 से ज्यादा की गिरावट, जानें अब कितनी है 1 किलो की कीमत?
बिजनेस
Flight टिकट बुक करते ही सस्ता हुआ किराया? MakeMyTrip लौटाएगा पैसे
Flight टिकट बुक करते ही सस्ता हुआ किराया? MakeMyTrip लौटाएगा पैसे
बिजनेस
Explained: 2 अक्टूबर को बंद नहीं होगा UPI, विरोध पर दूर करें सारा कंफ्यूजन
Explained: 2 अक्टूबर को बंद नहीं होगा UPI, विरोध पर दूर करें सारा कंफ्यूजन
बिजनेस
दिल्ली-NCR और मुंबई में जगह की कमी! आसमान छू रहा प्रीमियम ऑफिस का किराया
दिल्ली-NCR और मुंबई में जगह की कमी! आसमान छू रहा प्रीमियम ऑफिस का किराया
Advertisement

वीडियोज

Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Shaque Exclusive Interview: Parineeti Chopra की Pregnancy और पूरी Team ने Share किया Series का सफर
Sara Gurpal ने Rise & Fall 2 में अपने Game Plan, Penthouse और Basement के बीच के फर्क पर खुलकर बात की। उन्होंने शो के Contestants और Host Virender Sehwag को लेकर भी अपनी राय शेयर की।
Ranbir Kapoor और MrBeast का ‘Jai Shri Ram’ मोमेंट हुआ वायरल
Jagadhatri: 🫨Lily का नया जासूसी अवतार! घर में छिपकर सच का पता लगाने पहुंची Jagadhatri! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
महाराष्ट्र
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
क्रिकेट
RCB को बड़ा झटका, इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा; पहले मैच से था साथ
RCB को बड़ा झटका, इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
इंडिया
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
इंडिया
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget