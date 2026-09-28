सड़क खोदने वाली JCB में 50 साल बाद ऐतिहासिक बदलाव

जेसीबी बनाने वाली यूके बेस्ट सबसे बड़ी कंपनी JC बैमफोर्ड एक्सकेवेटर्स लिमिटेड में 50 साल बाद बड़ा बदलाव होने वाला है. अब तक कंपनी का कार्यभार संभाल रहे एंथनी बैमफोर्ड के साथ अब उनके बेटे जॉर्ज बमफोर्ड भी उनके साथ लीडरशिप की कमान संभालेंगे. ये बदलाव कंपनी के 50 सालों में होने वाला पहला बदलाव है.

खेती और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए खुदाई करने वाली मशीनें (excavators), ट्रैक्टर और दूसरे उपकरण बनाने वाली इस कंपनी ने खुद इस बारे में एक बयान में जानकारी दी है. जिसमें उन्होंने बताया है कि ये फैसला कंपनी के भविष्य को देखते हुए किया जा रहा है.

क्या बोली कंपनी?

इस फैसले के बारे में बात करते हुए सोमवार को कंपनी ने बताया कि, 'जॉर्ज बैमफोर्ड, जो अभी कंपनी के डिप्टी चेयरमैन हैं, नई भूमिका संभालेंगे क्योंकि कंपनी अपने अगले दौर के लिए निवेश कर रही है.' कंपनी ने ये भी बताया कि जॉर्ज अपने पिता के साथ कंपनी में चैयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे.

कौन हैं जॉर्ज बैमफोर्ड?

45 वर्षीय जॉर्ज बैमफोर्ड, एंथनी बैमफोर्ड के बेटे हैं, उन्होंने JCB में जिम्मेदारी संभालने से पहले लग्जरी घड़ियों का कारोबार शुरू किया था. उनके इस बिजनेस का नाम 'बैमफोर्ड वॉच डिपार्टमेंट' था. जॉर्ज के अलावा एंथनी के बड़े भी हैं, जो इलेक्ट्रिक बस कंपनी wright bus.ltd की कमान संभालते हैं. तो वहीं उनकी बेटी एलिस फिल्म प्रोड्यूसर हैं. तो वहीं उनकी पत्नी Daylesford Organic नाम से फूड बिजनेस संभालती हैं.

सालों से कमान संभाल रहे हैं एंथोनी बैमफोर्ड

वहीं कंपनी की कमान 1975 से एंथनी बैमफोर्ड संभाल रहे हैं. उन्होंने JCB को मुख्य रूप से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर से एक ग्लोबल बिजनेस में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है. 80 साल के बैमफोर्ड के ऑफिस में कंपनी का विदेशों में विस्तार हुआ, जिसमें भारत भी शामिल है, जो अब कंपनी के मुख्य मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन गया है. अब जॉर्ज बैमफोर्ड के नेतृत्व में कंपनी और भी ज्यादा तरक्की करने वाली है.