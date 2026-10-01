Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसMDR विरोध के बीच सितंबर में UPI लेनदेन ने तोड़ा रिकॉर्ड, 29 लाख करोड़ पहुंचा

MDR विरोध के बीच सितंबर में UPI लेनदेन ने तोड़ा रिकॉर्ड, 29 लाख करोड़ पहुंचा

सितंबर में UPI ट्रांजैक्शन की औसत संख्या 802.3 मिलियन रही, जो अगस्त के 790.6 मिलियन से ज्यादा है. यह पहली बार है जब रोजाना ट्रांजैक्शन की संख्या 800 मिलियन के पार पहुंची है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 01 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • व्यापारियों ने यूपीआई विरोध टाला, वित्त मंत्री से वार्ता के बाद.
  • 2,000 रुपये अधिक लेनदेन पर 0.4% शुल्क का विरोध.
  • सितंबर में यूपीआई ने ₹29.37 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बनाया.

कल यानी कि 2 अक्टूबर को देश भर में यूपीआई डे मनाया जाना था. देशभर के प्रमुख व्यापारी संगठनों ने यह तय करके रखा था कि कल सभी अपनी दुकानों के क्यूआर (QR) कोड को काले कपड़े से ढक देंगे और यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे. हालांकि, बुधवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद व्यापारी संघों ने इसे टालने का फैसला लिया. 

किस बात को लेकर था विरोध प्रदर्शन?

दरअसल, सरकार और एनपीसीआई (NPCI) की तरफ से 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे लेकर कारोबारियों में नाराजगी है. उनका कहना है कि इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ेगा और सालाना 7,000 करोड़ से 9,000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
सोने ने मारी छलांग, 1 अक्टूबर को बढ़े दाम, जानें सोना- चांदी की ताजा कीमत
सोने ने मारी छलांग, 1 अक्टूबर को बढ़े दाम, जानें सोना- चांदी की ताजा कीमत
बिजनेस
गौतम अडानी का जलवा, बने भारत के सबसे अमीर; दूसरे नंबर पर अंबानी
गौतम अडानी का जलवा, बने भारत के सबसे अमीर; दूसरे नंबर पर अंबानी
बिजनेस
FlyDubai के स्मित मच्छार की कमाई कितनी, दुबई में पायलटों को कितनी मिलती है सैलरी?
FlyDubai के स्मित मच्छार की कमाई कितनी, दुबई में पायलटों को कितनी मिलती है सैलरी?
बिजनेस
60 के पार 30 रुपये वाली प्याज, आम आदमी की रसाेई का फिर बिगड़ा बजट
60 के पार 30 रुपये वाली प्याज, आम आदमी की रसाेई का फिर बिगड़ा बजट

बहरहाल, कारोबारियों ने इस विरोध प्रदर्शन को टाल दिया है और आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल रिचार्ज से लेकर किराने का सामान मंगाने तक हर जगह लोग डिजिटल पेमेंट को अपना रहे हैं. 

UPI ने बनाया रिकॉर्ड

साल इसी महीने में 24.90 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 19.63 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे. इसे आसान शब्दों में कहे, तो सितंबर के महीने में पूरे 30 दिनों के दौरान देशभर में लोगों ने कुल 2,407 करोड़ बार अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर किए या QR कोड स्कैन किया.

इस हिसाब से देश में हर रोज औसतन 80.2 करोड़ बार यूपीआई का इस्तेमाल पेमेंट के लिए किया गया. इससे पता चलता है कि देश में डिजिटल पेमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

इसी तरह से UPI ने सितंबर के दौरान 29.37 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 24.07 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जबकि पिछले साल इसी महीने में 24.90 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 19.63 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे.

यानी कि पूरे महीने भर में यूपीआई के जरिए जितनी भी खरीदारी हुई है या जितने भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, उनकी टोटल वैल्यू 29,37,000 करोड़ (29 लाख 37 हजार करोड़ रुपये) रही. इससे साफ है कि देश में हर रोज औसतन 97,913 करोड़ रुपये लेन-देन सिर्फ UPI के जरिए हुआ.

अगस्त के मुकाबले कम हुए पेमेंट

हालांकि, अगस्त के मुकाबले सितंबर में ट्रांजैक्शन की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 29.8 लाख करोड़ रुपये से लगभग 1.4% कम हो गई है. इस गिरावट की वजह यह है कि अगस्त में दुकानें 31 दिन खुली थीं और सितंबर में सिर्फ 30 दिन. इसी 1 दिन की वजह से सितंबर का आंकड़ा अगस्त के मुकाबले कम दिख रहा है.

इस साल अगस्त के महीने में देश भर में कुल 2,451 करोड़ बार यूपीआई के जरिए मोबाइल से पैसों का लेनदेन हुआ. वहीं, सितंबर महीने में कुल 24.07 अरब (2,407 करोड़) बार लेनदेन हुआ. यानी कि यह एक महीने में लगभग 1.8% कम हुई है. 

ये भी पढ़ें:

गौतम अडानी का जलवा, बने भारत के सबसे अमीर; दूसरे नंबर पर अंबानी

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
UPI Daily Transactions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सोने ने मारी छलांग, 1 अक्टूबर को बढ़े दाम, जानें सोना- चांदी की ताजा कीमत
सोने ने मारी छलांग, 1 अक्टूबर को बढ़े दाम, जानें सोना- चांदी की ताजा कीमत
बिजनेस
गौतम अडानी का जलवा, बने भारत के सबसे अमीर; दूसरे नंबर पर अंबानी
गौतम अडानी का जलवा, बने भारत के सबसे अमीर; दूसरे नंबर पर अंबानी
बिजनेस
FlyDubai के स्मित मच्छार की कमाई कितनी, दुबई में पायलटों को कितनी मिलती है सैलरी?
FlyDubai के स्मित मच्छार की कमाई कितनी, दुबई में पायलटों को कितनी मिलती है सैलरी?
बिजनेस
60 के पार 30 रुपये वाली प्याज, आम आदमी की रसाेई का फिर बिगड़ा बजट
60 के पार 30 रुपये वाली प्याज, आम आदमी की रसाेई का फिर बिगड़ा बजट
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
पंजाब
'तो मैं बता दूंगा...' इस्तीफा देने के सवालों पर राजा वडिंग की पहली प्रतिक्रिया
'तो मैं बता दूंगा...' इस्तीफा देने के सवालों पर राजा वडिंग की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
कर्नाटक SIR पर बवाल: नाराज CM डीके शिवकुमार बोले '...मैं इसमें नाकाम रहा हूं'
कर्नाटक SIR पर बवाल: नाराज CM डीके शिवकुमार बोले '...मैं इसमें नाकाम रहा हूं'
ओटीटी
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
क्रिकेट
Asian Games: ईशान किशन ने बचाई लाज! सेमीफाइनल में श्रीलंका को दिया 170 का लक्ष्य; अभिषेक-संजू-तिलक फेल
ईशान किशन ने बचाई लाज! सेमीफाइनल में श्रीलंका को दिया 170 का लक्ष्य
विश्व
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
एग्रीकल्चर
गेहूं-चने के अलावा किन फसलों पर बढ़ा MSP? जान लें काम की बात
गेहूं-चने के अलावा किन फसलों पर बढ़ा MSP? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget