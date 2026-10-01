MDR विरोध के बीच सितंबर में UPI लेनदेन ने तोड़ा रिकॉर्ड, 29 लाख करोड़ पहुंचा
सितंबर में UPI ट्रांजैक्शन की औसत संख्या 802.3 मिलियन रही, जो अगस्त के 790.6 मिलियन से ज्यादा है. यह पहली बार है जब रोजाना ट्रांजैक्शन की संख्या 800 मिलियन के पार पहुंची है.
- व्यापारियों ने यूपीआई विरोध टाला, वित्त मंत्री से वार्ता के बाद.
- 2,000 रुपये अधिक लेनदेन पर 0.4% शुल्क का विरोध.
- सितंबर में यूपीआई ने ₹29.37 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बनाया.
कल यानी कि 2 अक्टूबर को देश भर में यूपीआई डे मनाया जाना था. देशभर के प्रमुख व्यापारी संगठनों ने यह तय करके रखा था कि कल सभी अपनी दुकानों के क्यूआर (QR) कोड को काले कपड़े से ढक देंगे और यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे. हालांकि, बुधवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद व्यापारी संघों ने इसे टालने का फैसला लिया.
किस बात को लेकर था विरोध प्रदर्शन?
दरअसल, सरकार और एनपीसीआई (NPCI) की तरफ से 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे लेकर कारोबारियों में नाराजगी है. उनका कहना है कि इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ेगा और सालाना 7,000 करोड़ से 9,000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.
बहरहाल, कारोबारियों ने इस विरोध प्रदर्शन को टाल दिया है और आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल रिचार्ज से लेकर किराने का सामान मंगाने तक हर जगह लोग डिजिटल पेमेंट को अपना रहे हैं.
UPI ने बनाया रिकॉर्ड
साल इसी महीने में 24.90 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 19.63 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे. इसे आसान शब्दों में कहे, तो सितंबर के महीने में पूरे 30 दिनों के दौरान देशभर में लोगों ने कुल 2,407 करोड़ बार अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर किए या QR कोड स्कैन किया.
इस हिसाब से देश में हर रोज औसतन 80.2 करोड़ बार यूपीआई का इस्तेमाल पेमेंट के लिए किया गया. इससे पता चलता है कि देश में डिजिटल पेमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है.
इसी तरह से UPI ने सितंबर के दौरान 29.37 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 24.07 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जबकि पिछले साल इसी महीने में 24.90 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 19.63 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे.
यानी कि पूरे महीने भर में यूपीआई के जरिए जितनी भी खरीदारी हुई है या जितने भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, उनकी टोटल वैल्यू 29,37,000 करोड़ (29 लाख 37 हजार करोड़ रुपये) रही. इससे साफ है कि देश में हर रोज औसतन 97,913 करोड़ रुपये लेन-देन सिर्फ UPI के जरिए हुआ.
अगस्त के मुकाबले कम हुए पेमेंट
हालांकि, अगस्त के मुकाबले सितंबर में ट्रांजैक्शन की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 29.8 लाख करोड़ रुपये से लगभग 1.4% कम हो गई है. इस गिरावट की वजह यह है कि अगस्त में दुकानें 31 दिन खुली थीं और सितंबर में सिर्फ 30 दिन. इसी 1 दिन की वजह से सितंबर का आंकड़ा अगस्त के मुकाबले कम दिख रहा है.
इस साल अगस्त के महीने में देश भर में कुल 2,451 करोड़ बार यूपीआई के जरिए मोबाइल से पैसों का लेनदेन हुआ. वहीं, सितंबर महीने में कुल 24.07 अरब (2,407 करोड़) बार लेनदेन हुआ. यानी कि यह एक महीने में लगभग 1.8% कम हुई है.
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