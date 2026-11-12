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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश में RBI की लिमिट से भी ज्यादा बढ़ी महंगाई, 6.09% पर पहुंची दर

देश में RBI की लिमिट से भी ज्यादा बढ़ी महंगाई, 6.09% पर पहुंची दर

देश में महंगाई ने पिछले दो साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रिटेल महंगाई बढ़कर 6.09% पर पहुंची गई है, यानी यह आरबीआई की लिमिट से भी ज्यादा है. ऐसे में अब ब्याज दरों में कटौती ती संभावना न के बराबर है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 12 Nov 2026 06:43 PM (IST)
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महंगाई ने फिर से आम आदमी की जेब पर मार कर दी है. अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.09% हो गई है, जो दो साल बाद पहली बार आरबीआई की तय सीमा 6% से ऊपर निकल गई है. सितंबर में ये 5.54% थी. सबसे ज्यादा मार खाने-पीने की चीजों से पड़ी है. फूड महंगाई 8.94% तक पहुंच गई है. 

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MoSPI की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, गांवों में महंगाई शहरों से ज्यादा है. गांव में महंगाई दर 6.63% और शहर में 5.41% है. जबकि आरबीआई का टारगेट 4% महंगाई का है, लेकिन अब ये 6% से ऊपर चली गई है, इसलिए ब्याज दरों में कटौती पर भी ब्रेक लग सकता है.

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सब्जियों ने तोड़ा रिकॉर्ड

  • अक्टूबर महीने में प्याज की कीमतों में सबसे ज्यादा 116.22 फीसदी की महंगाई दर्ज की गई, जो सितंबर में 108.13 फीसदी थी.
  • नींबू की कीमतों में 47.30 फीसदी की महंगाई दर्ज की गई, जबकि पिछले महीने यह 36.41 फीसदी थी.
  • लहसुन की महंगाई 54.62 फीसदी से बढ़कर 60.74 फीसदी हो गई.
  • अदरक की कीमतों में 48.32 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

किन सब्जियों के घटे दाम?

  • आलू की कीमतों में गिरावट जारी रही और अक्टूबर में यह गिरावट 14.24 फीसदी रही.
  • बैंगन और पत्तागोभी की कीमतों में क्रमशः 3.34 फीसदी और 1.92 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.
  • जबकि नारियल की कीमतों में 5.60 फीसदी की कमी दर्ज की गई.
  • फूलगोभी की कीमतों में 10.57 फीसदी की गिरावट आई.

रिटेल महंगाई लगातार चार महीनों से आरबीआई के 4% के मध्यम अवधि के टारगेट से ऊपर बनी हुई है. आने वाले महीनों में भी कीमतों पर दबाव बना रहने की संभावना है, क्योंकि वैश्विक तेल की कीमतें अभी भी अमेरिका-ईरान युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 40 फीसदी ज्यादा हैं. आरबीआई को चालू वित्त वर्ष में महंगाई के औसतन 5.2% रहने की उम्मीद है, जो उसके पहले के 5% के अनुमान से ज्यादा है.

दिसंबर में फिर बढ़ेगा रेपो रेट!

आपको बता दें कि आरबीआई ने अक्टूबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का चक्र शुरू किया था और एक सर्वे के मुताबिक दिसंबर की नीतिगत बैठक में रेपो दर को 0.25 फीसदी बढ़ाकर 5.75 फीसदी किए जाने की उम्मीद है. देश में खाने वाले सामानों की महंगाई 8.51 फीसदी, व्यक्तिगत देखभाल और विविध सेवाओं में 10.14 फीसदी और रेस्तरां और आवास सेवाओं में 10.06 फीसदी दर्ज की गई है.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Inflation Retail Inflation RBI
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