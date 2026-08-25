Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससीनियर सिटीजन्स के लिए कमाई का मौका, हर तिमाही मिलेगा 25000 ब्याज

सीनियर सिटीजन्स के लिए कमाई का मौका, हर तिमाही मिलेगा 25000 ब्याज

रिटायरमेंट के बाद अगर आपको नियमित कमाई का जरिया चाहिए, तो Senior Citizen Savings Scheme यानी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के बारे में सोच सकते हैं. सरकार इस पर 8.2% सालाना की दर से गारंटीड ब्याज दे रही है

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 25 Aug 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना देती है नियमित आय सेवानिवृत्ति बाद.
  • इस पर 8.2% वार्षिक ब्याज तिमाही सीधे बैंक खाते में.
  • अधिकतम ₹30 लाख निवेश संभव, सरकारी सुरक्षित योजना.

अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर है या आपके घर में कोई सीनियर सिटिजन है, तो यह खबर उनके लिए काम का साबित हो सकता है. आज हम इस खबर के जरिए एक ऐसी सरकारी स्कीम की जानकारी देने जा रहे हैं, जो रिटायरमेंट के बाद गारंटीड रेगुलर इनकम देता है. 

यहां  भारत सरकार की सबसे भरोसेमंद सरकारी योजना Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) यानी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की बात की जा रही है. सरकार द्वारा समर्थित इस सेविंग्स स्कीम की खास जानकारी यह है कि इसे खासतौर पर सीनियर सिटिजंस के लिए ही बनाया गया है, जिसमें रेगुलर ब्याज मिलता है. यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो रिटायरमेंटके बाद अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ इनकम का एक पक्का जरिया चाहते हैं. 

कितना मिल रहा ब्याज?

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026 में सरकार इस योजना पर 8.2% सालाना की दर से गारंटीड ब्याज दे रही है. चूंकि इस स्कीम में ब्याज का भुगतान हर तिमाही (1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी) को सीधे आपके बैंक खाते में किया जाता है इसलिए यह रिटायरमेंट के बाद नियमित कमाई का एक बेहतरीन जरिया है.

हर 3 महीने में 25000 की कमाई

अगर आप हर 3 महीने में 25,000 रुपये तक की फिक्स कमाई चाहते हैं, तो आपको 12,20,000 (12.20 लाख रुपये) एकमुश्त (Lump-sum) निवेश करने होंगे. इस रकम पर 8.2% की सालाना ब्याज दर पर साल भर के लिए ब्याज की कुल रकम 1,00,040 रुपये बन रही है. इस हिसाब से हर तिमाही (3 महीने) की कमाई 25,010 रुपये होगी. स्कीम के तहत एक व्यक्ति अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है. अगर कोई सीनियर सिटीजन कपल अलग-अलग अकाउंट खोलता है, तो वे मिलकर 60 लाख तक निवेश कर सकते है. 

रिस्क फ्री होगी पूरी इनकम

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि यह पूरी तरह भारत सरकार द्वारा समर्थित स्कीम है इसलिए इसमें प्राइवेट बैंक या कॉर्पोरेट FD की तरह पैसा डूबने का कोई जोखिम नहीं है. स्कीम के तहत 5 साल के लिए अकाउंट खोला जाता है. 5 साल पूरे होने पर आप इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं. स्कीम की एक और खास बात यह है कि एक बार खाता खोलने के बाद पूरे 5 साल तक आपको 8.2% की ही दर से ब्याज मिलेगा, भले ही भविष्य में सरकार इस स्कीम की ब्याज दरें घटा क्यों न दे. 

कहां खोलें खाता?

आप अपने नजदीकी Post Office (डाकघर) या किसी भी अधिकृत सरकारी/प्राइवेट बैंक में जाकर यह खाता खोल सकते हैं. ध्यान रहे कि इसमें मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स के दायरे में आता है. ऐसे में अगर आपका सालभर में कुल ब्याज की रकम 50000 रुपये से अधिक बैठती है, तो इस पर TDS कटेगा. हालांकि, आप हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में Form 15H जमा करके TDS कटने से बच सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

लो भई! प्याज-चीनी कम था जो अब ड्राई फ्रूट्स की भी बढ़ गई कीमत, चेक करें रेट 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Senior Citizen Saving Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सीनियर सिटीजन्स के लिए कमाई का मौका, हर तिमाही मिलेगा 25000 ब्याज
सीनियर सिटीजन्स के लिए कमाई का मौका, हर तिमाही मिलेगा 25000 ब्याज
बिजनेस
Air India गांजा कांड: आपकी फ्लाइट के पायलट पर अब लागू होंगे ये सख्त नियम
Air India गांजा कांड: आपकी फ्लाइट के पायलट पर अब लागू होंगे ये सख्त नियम
बिजनेस
लो भई! प्याज-चीनी कम था जो अब ड्राई फ्रूट्स की भी बढ़ गई कीमत, चेक करें रेट
लो भई! प्याज-चीनी कम था जो अब ड्राई फ्रूट्स की भी बढ़ गई कीमत, चेक करें रेट
बिजनेस
Nestle PepsiCo समेत 150 से ज्यादा कंपनियों को FSSAI का नोटिस, बड़े-बड़े दावे पड़े भारी
Nestle PepsiCo समेत 150 से ज्यादा कंपनियों को FSSAI का नोटिस, बड़े-बड़े दावे पड़े भारी
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
बंद कमरे में हत्यारी पत्नी का 'खूनी टोटका' !
टेंपो ने लिया कट, सफारी ने मारी टक्कर, रोंगटे खड़े कर देगा Video
अयोध्या में 'मछली दावत','गिरगिट' कौन ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
राजस्थान
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
बल्ले से फ्लॉप, गेंद से छाए वैभव सूर्यवंशी, एक ओवर में झटके 2 विकेट
बल्ले से फ्लॉप, गेंद से छाए वैभव सूर्यवंशी, एक ओवर में झटके 2 विकेट
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
संकट में भारत को तेल से लेकर खाद तक सब कुछ देगा रूस, पुतिन ने किया वादा
संकट में भारत को तेल से लेकर खाद तक सब कुछ देगा रूस, पुतिन ने किया वादा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा
राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget