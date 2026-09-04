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हिंदी न्यूज़बिजनेसSBI की UPI सर्विस आज रहेगी बंद, जानें कितनी देर नहीं कर पाएंगे लेनदेन

SBI की UPI सर्विस आज रहेगी बंद, जानें कितनी देर नहीं कर पाएंगे लेनदेन

SBI UPI Service 4 सितंबर को 45 मिनट के लिए बंद रहने वाली है. जानें UPI सर्विस कब से कबतक बंद रहेगी, इसकी वजह क्या है और इस दौरान UPI Lite से कैसे पेमेंट कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Sep 2026 09:32 AM (IST)
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अगर आप पैसे भेजने, ऑनलाइन खरीदारी या किसी बिल का पेमेंट करने के लिए SBI की UPI सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की UPI सर्विस 4 सितंबर को कुछ समय के लिए नहीं चलेगा. बैंक ने ग्राहकों को पहले ही इसकी जानकारी दे दी है.

SBI के मुताबिक, ये रुकावट किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं बल्कि तय तकनीकी रखरखाव के कारण होने वाली है. बैंक समय-समय पर अपने डिजिटल सिस्टम का मेंटेनेंस करता है, ताकि सेवाओं को और सुरक्षित बनाया जा सके. 

कितनी देर नहीं चलेगा यूपीआई?

SBI की ओर से जारी जानकारी के अनुसार UPI सर्विस को 45 मिनट के लिए रोका जाएगा. SBI अलर्ट में बताया गया है कि मेंटेनेंस विंडो 4 सितंबर को रात 12:15 बजे से 1:00 बजे तक है. हालांकि, कुछ रिपोर्टों में 12:30 बजे से 1:15 बजे तक की विंडो भी बताई गई है. इस दौरान SBI की यूपीआई सर्विस से पेमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए अगर कोई जरूरी पेमेंट करना है तो उसे इस समय से पहले कर लेना चाहिए.

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कैसे होगा काम?

मेंटेनेंस के दौरान छोटे पेमेंट के लिए ग्राहक UPI Lite का इस्तेमाल कर सकते हैं. SBI ने भी ग्राहकों को UPI Lite का ऑप्शन इस्तेमाल करने की सलाह दी है. UPI Lite से छोटे मोटे पेमेंट किए जा सकते हैं और हर पेमेंट के लिए लाइट में तो UPI PIN डालने की भी जरूरत नहीं होती है. SBI की जानकारी के मुताबिक UPI Lite से एक ट्रांजैक्शन में 1000 रुपए तक का पेमेंट किया जा सकता है, जबकि UPI Lite बैलेंस की अधिकतम सीमा 5000 रुपए होती है. 

ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

अगर आपको रात में किसी को पैसे भेजने हैं या कोई जरूरी ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो बेहतर होगा कि आप उसे मेंटेनेंस शुरू होने से पहले पूरा कर लें. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी दूसरे पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Sep 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
SBI UPI Payment
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