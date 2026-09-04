रसोई गैस के दाम में क्या हुआ बदलाव? जानिए 4 सितंबर का नया LPG रेट
अगर आपको आज एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करना है तो यहां से पहले घरेलू और कमर्शियल एलपीजी के ताजा रेट के बारे में जान सकते हैं.
रसोई गैस यानी LPG की कीमत में होने वाला बदलाव सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालता है. घर का मासिक बजट हो या होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबार का खर्च, LPG की कीमत बढ़ने या घटने से लागत में फर्क पड़ता है. हर महीने LPG सिलेंडर के दाम पर लोगों की नजर रहती है. कीमत में बदलाव होने पर सबसे पहले घरेलू बजट प्रभावित होता है. अगर सिलेंडर महंगा होता है तो परिवार को रसोई के खर्च के लिए ज्यादा पैसे रखने पड़ते हैं. वहीं, कीमत कम होने पर कुछ राहत मिलती है. यहां से आप घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट के बारे में जान सकते हैं.
शहर अनुसार, एलपीजी के भाव-
|शहर का नाम
|घरेलू एलपीजी की कीमत
|कमर्शियल एलपीजी की कीमत
|दिल्ली
|942.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|2747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|मुंबई
|941.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|2,701.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|कोलकाता
|968.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|2,882.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|चेन्नई
|957.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|2,915.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|बेंगलुरु
|944.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|2,8230.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|पटना
|1,031.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|3,027.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|देहरादून
|961.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|2,800.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|भोपाल
|947.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|2,752.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|चंडीगढ़
|951.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|2,769.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
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एलपीजी के रेट से किसपर पड़ता है असर?
LPG की कीमत सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है. होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और कई छोटे कारोबार में खाना बनाने के लिए LPG का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है. ऐसे में गैस महंगी होने पर कारोबार की लागत बढ़ सकती है. बढ़ी हुई लागत का असर कई बार खाने-पीने की चीजों की कीमत पर भी दिखाई देता है. कारोबारियों के लिए LPG का रेट इसलिए अहम है, क्योंकि ईंधन का खर्च उनकी कुल लागत का एक हिस्सा होता है.
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