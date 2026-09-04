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हिंदी न्यूज़बिजनेसChairman’s Club की रसोई सील, 40 किलो एक्सपायरी मिर्च और कॉकरोच मिले

Chairman’s Club की रसोई सील, 40 किलो एक्सपायरी मिर्च और कॉकरोच मिले

बेंगलुरु के चेयरमैन्स क्लब की रसोई सील कर दी गई है. जांच में 40 किलो एक्सपायरी मिर्च, कॉकरोच, कैमिकल वाले खाने का रंग और कई गंभीर खाद्य सुरक्षा खामियां मिली है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Sep 2026 08:46 AM (IST)
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बेंगलुरु के सहकारनगर स्थित डॉलर्स कॉलोनी में चेयरमैन्स क्लब की रसोई पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी गंभीर खामियां मिलने के बाद विभाग ने क्लब की रसोई को सील कर दिया गया है. ये कार्रवाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने की. खाद्य सुरक्षा टीम ने गुरुवार रात क्लब में रसोई और खाद्य सामग्री के स्टोरेज एरिया की जांच की. 

क्या- क्या मिली खामियां?

निरीक्षण के दौरान रसोई में करीब 40 किलो एक्सपायरी मिर्च स्टोर मिली है. टीम ने एक्सपायरी खाद्य सामग्री को मौके पर ही जब्त कर लिया. इसके अलावा करीब 5 किलो ब्रेड क्रम्ब्स और 2 किलो शाही जीरा पर FSSAI के तय मानकों के मुताबिक जरूरी लेबलिंग नहीं मिली है. अधिकारियों के मुताबिक, रसोई में खाद्य पदार्थों को रखने और संभालने के तरीके में भी जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था. खाना पकाने और स्टोरेज वाले हिस्से में गंदगी पाई गई.

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कॉकरोच और रंग की मिलावट

जांच के दौरान रसोई में कॉकरोच भी मिले हैं. इसके अलावा खाने में इस्तेमाल किए जा रहे कुछ ऐसे कैमिकल वाले रंग भी मिले, जिन्हें इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी. इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी खाने के सामान को अलग रखने के बजाय एक साथ रखा गया था. खाद्य सुरक्षा के लिहाज से कच्चे और तैयार खाद्य पदार्थों को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी होता है. खासकर शाकाहारी और मांसाहारी सामग्री को अलग रखना क्रॉस-कंटैमिनेशन यानी एक खाद्य पदार्थ से दूसरे में संक्रमण का खतरा कम करने के लिए जरूरी है.

 क्या हुई कार्रवाई?

इन सभी खामियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने क्लब की रसोई को सील कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Sep 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
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