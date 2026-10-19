फूट-फूटकर रोए TMC सांसद कल्याण बनर्जी, मां दुर्गा से मांगा आशीष- VIDEO वायरल

पश्चिम बंगाल में शरद नवरात्रि के दौरान धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा-आराधना की जा रही है. इस बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सहयोगी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कल्याण बनर्जी मां दुर्गा की प्रतिमा की पूजा करते हुए इतने भावुक नजर आए कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी महाष्टमी के मौके पर मां दुर्गा की संधि पूजा कर रहे थे. इसी दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे मां दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्रोच्चार करते हुए रो पड़े. उन्होंने मां दुर्गा से सभी के कल्याण, सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की है.

हर साल मां दुर्गा की पूजा के दौरान भावुक नजर आते हैं कल्याण बनर्जी

नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के दौरान कल्याण बनर्जी के भावुक होने की यह कोई पहली घटना नहीं है. तकरीबर हर साल दुर्गा पूजा के दौरान देवी मां की आराधना करते हुए कल्याण बनर्जी के भावुक होने और रोने की तस्वीरें सामने आती हैं. इस साल भी नवरात्रि पर महाअष्टमी की संधि पूजा के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला.

VIDEO | Kolkata: TMC MP Kalyan Banerjee performs aarti, offers prayers to Goddess Durga at his Ganga Darshan residence. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/1fGu1acUHH — Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026

कल्याण बनर्जी इस साल श्रीरामपुर के गंगादर्शन आवास के अपने आवासीय परिसर में आयोजित दुर्गा पूजा में शामिल हुए. महाअष्टमी के पावन मौके पर संधि पूजा के दौरान कल्याण बनर्जी मां दुर्गा की भक्ति में पूरी तरह से रमे हुए नजर आए. उन्होंने देवी मां की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उनकी आरती की और उनसे सभी के कल्याण, सुख और मंगल की कामना की.

कल्याण बनर्जी के वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि संधि पूजा के दौरान कल्याण बनर्जी जोर-जोर से मंत्रों के श्लोकों का पाठ कर रहे थे. देवी की आराधना करते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि मां उन्हें सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, ज्ञान और भक्ति का आशीर्वाद दें. उनकी इस भक्ति को देखकर न सिर्फ पूजा पंडाल में मौजूद लोग, बल्कि वायरल वीडियो पर भी काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

यह भी पढ़ेंः 'संसद में बिल पारित कराने में बाधा न बने कांग्रेस', रिजिजू की खरगे को चिट्ठी

