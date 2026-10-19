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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बोला जा नहीं रहा गाना क्या गाएंगे?' लाइव शो में शराब पीकर पहुंचे दलेर मेहंदी, भड़के कैबिनेट मंत्री

'बोला जा नहीं रहा गाना क्या गाएंगे?' लाइव शो में शराब पीकर पहुंचे दलेर मेहंदी, भड़के कैबिनेट मंत्री

पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को लाइव शो में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने फटकार लगा दी. उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम था और इसमें शराब के नशे में आना उचित नहीं था.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 19 Oct 2026 10:15 PM (IST)
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पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. ज्यादातर वो अपने गानों की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखने के लिए मिल रहा है कि उन पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने गुस्सा जाहिर किया है और उन्हें बुरी तरह से लाइव शो में ही फटकार लगा दी.

दरअसल, दलेर मेहंदी टिहरी के कुंजापुरी मेले में आयोजित कार्यक्रम में लाइव परफॉर्मेंस के लिए पहुंचे थे. यहां उन्हें लोगों को एंटरटेन करने के लिए बुलाया गया था. लेकिन इस बीच जब वो शराब के नशे में स्टेज पर पहुंचे तो माहौल काफी गरमा गया. इस पर कैबिनेट मंत्री ने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे कार्यक्रम में इस तरह से आना उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी.

वायरल वीडियो में क्या बोले सुबोध उनियाल

वहीं, सुबोध उनियाल और दलेर मेहंदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सिंगर पर भड़कते हुए नजर आते हैं और उन्हें फटकारते हुए कहते हैं, 'इतना पैसा देकर हमने आपको बुलाया. इसलिए बुलाया ताकि हमारे लोग एंटरटेन हो. यहां आप ठप्प होकर बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का.' इस दौरान दलेर मेहंदी की जुबान लड़खड़ाते हुए नजर आई और वो कुछ भी नहीं बोलने की हालत में थे. 

सुबोध उनियाल ने आगे दलेर मेहंदी को उनकी गरिमा और मर्यादा ध्यान में रखन के लिए कहा. वो कहते हैं, 'आपको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि आप बड़ा नाम हैं. आपसे बोला तो जा नहीं रहा आप गाना क्या गाएंगे? ये ठीक नहीं है.'

यह भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले जैकी श्रॉफ

दलेर मेहंदी का क्या था रिएक्शन?

इसके साथ ही सुबोध उनियाल की फटकार पर अगर दलेर मेहंदी के रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो वो सिर्फ उनकी झाड़ को सुन रहे थे. कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नशे में होने के कारण उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी. हालांकि, झाड़ खाने के बाद दलेर मेहंदी ने गाना गाने की बात कही और परफॉर्म भी किया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 10:15 PM (IST)
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