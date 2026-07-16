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हिंदी न्यूज़बिजनेस39 हफ्तों तक वेतन, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस... छंटनी वाले कर्मचारियों को क्या-क्या देगी माइक्रोसॉफ्ट?

39 हफ्तों तक वेतन, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस... छंटनी वाले कर्मचारियों को क्या-क्या देगी माइक्रोसॉफ्ट?

Microsoft Job Cuts: माइक्रोसॉफ्ट ने दुनियाभर में 4800 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है. प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस पे, स्वास्थ्य बीमा और अन्य राहत लाभ दिए जाएंगे.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 16 Jul 2026 08:00 PM (IST)
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Microsoft Layoffs: माइक्रोसॉफ्ट ने दुनियाभर में करीब 4,800 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है. यह कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 2.1 प्रतिशत है. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा की है. इस पैकेज में सेवा अवधि और पद के आधार पर कई तरह की आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लाभ दिए जाएंगे, ताकि नौकरी जाने के बाद कर्मचारियों को कुछ समय तक आर्थिक और सामाजिक सहारा मिल सके.

सेवा अवधि के हिसाब से मिलेगा भुगतान

रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और पद के अनुसार सेवरेंस पे दिया जाएगा. कई कर्मचारियों को अधिकतम 39 सप्ताह तक का मूल वेतन मिल सकता है. कंपनी के अलग-अलग स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भुगतान का तरीका अलग रखा गया है. वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अलग मुआवजा योजना भी तैयार की गई है, जिसका लाभ पात्र कर्मचारियों को कंपनी के तय नियमों और शर्तों के अनुसार मिलेगा.

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स्टॉक और स्वास्थ्य बीमा का भी मिलेगा लाभ

आर्थिक सहायता के अलावा योग्य कर्मचारियों को कुछ समय तक कंपनी के शेयरों से जुड़े लाभ भी मिलते रहेंगे. इसके साथ ही छह महीने तक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी जारी रहेगी. जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अतिरिक्त अवधि तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने का विकल्प भी चुन सकेंगे. कंपनी का कहना है कि यह व्यवस्था कर्मचारियों को नई नौकरी मिलने तक राहत देने और आर्थिक दबाव कम करने के उद्देश्य से की गई है. 

बदलते कारोबार के बीच लिया गया फैसला

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि बदलती तकनीक और कारोबार की जरूरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. कंपनी इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े ढांचे और नई तकनीकों में बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। इसी रणनीति के तहत खर्च कम करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए कई विभागों में बदलाव किए जा रहे हैं, जिनका असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ा है और आगे भी ऐसे बदलाव जारी रह सकते हैं.

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Published at : 16 Jul 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
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