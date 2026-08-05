सेविंग्स अकाउंट बैलेंस पर 7% तक का ब्याज, यह बैंक अपने ग्राहकों काे करा रहा बंपर मुनाफा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूनिटी FD पर वरिष्ठों को 8.50%, अन्य बैंक भी अच्छे.

Savings Account Interest Rate: यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (Unity Small Finance Bank) अपने सेविंग्स अकाउंट पर अधिकतम 7% की दर से ब्याज दे रहा है. नई दरें 1 अगस्त, 2026 से लागू हो गई हैं. इस बदलाव के साथ, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेविंग्स अकाउंट वाले ग्राहक, जो अकाउंट में कम से कम जरूरी बैलेंस बनाए रखते हैं, अपनी बचत पर ज्यादा रिटर्न पा सकेंगे.

सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें

ने कुछ खास बैलेंस स्लैब के लिए अपने सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरों में बदलाव किया है. आइए इन पर एक नजर डालते हैं:-

1 लाख तक का बैलेंस- 4.5% सालाना ब्याज

1 लाख से अधिक और 5 लाख तक का बैलेंस- 6% का सालाना ब्याज

5 लाख से अधिक का बैलेंस- 7% सालाना ब्याज

बैलेंस का कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से होगा कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 6 लाख रुपये हैं, तो आपको पूरे 6 लाख पर 7% ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि पहले 1 लाख पर 4.5%, अगले 4 लाख पर 6% और बाकी बचे 1 लाख 7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा. चूंकि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा रेगुलेटेड है इसलिए आपकी 5 लाख तक की जमा राशि DICGC द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित और बीमित है.

FD पर भी बढ़ाई गईं ब्याज दरें

यूनिटी बैंक अपनी 501-दिन की स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर सीनियर सिटिजन को 8.50% की दर से सालाना ब्याज दर दे रहा है. इसी अवधि के लिए, आम निवेशकों को 8% की दर से ब्याज मिलती है. वहीं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक (Utkarsh Small Finance Bank) आम नागरिकों के लिए 666 दिनों की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 8.10% और सीनियर सिटिजन के लिए 8.25% की दर से ब्याज दे रहा है. इसी तरह से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan Small Finance Bank) आम नागरिकों के लिए 2 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.20% और सीनियर सिटिजन के लिए उसी अवधि पर 8.30% की दर से ब्याज दे रहा है.

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