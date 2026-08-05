सेविंग्स अकाउंट बैलेंस पर 7% तक का ब्याज, यह बैंक अपने ग्राहकों काे करा रहा बंपर मुनाफा
Savings Account Interest Rate: बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर को बढ़ाकर 7% कर दिया है और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 8% कर दिया है. इससे ग्राहकों को खूब मुनाफा होगा.
- यूनिटी FD पर वरिष्ठों को 8.50%, अन्य बैंक भी अच्छे.
Savings Account Interest Rate: यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (Unity Small Finance Bank) अपने सेविंग्स अकाउंट पर अधिकतम 7% की दर से ब्याज दे रहा है. नई दरें 1 अगस्त, 2026 से लागू हो गई हैं. इस बदलाव के साथ, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेविंग्स अकाउंट वाले ग्राहक, जो अकाउंट में कम से कम जरूरी बैलेंस बनाए रखते हैं, अपनी बचत पर ज्यादा रिटर्न पा सकेंगे.
सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें
ने कुछ खास बैलेंस स्लैब के लिए अपने सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरों में बदलाव किया है. आइए इन पर एक नजर डालते हैं:-
1 लाख तक का बैलेंस- 4.5% सालाना ब्याज
1 लाख से अधिक और 5 लाख तक का बैलेंस- 6% का सालाना ब्याज
5 लाख से अधिक का बैलेंस- 7% सालाना ब्याज
बैलेंस का कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से होगा कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 6 लाख रुपये हैं, तो आपको पूरे 6 लाख पर 7% ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि पहले 1 लाख पर 4.5%, अगले 4 लाख पर 6% और बाकी बचे 1 लाख 7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा. चूंकि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा रेगुलेटेड है इसलिए आपकी 5 लाख तक की जमा राशि DICGC द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित और बीमित है.
FD पर भी बढ़ाई गईं ब्याज दरें
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