Adani Sahara Property Acquisition: सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से 88 कीमती प्रॉपर्टीज अडानी ग्रुप को बेचने की अनुमति मांगी है, जिसमें Ambi Valley और लखनऊ में 'सहारा शहर' जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मार्केट रेगुलेटर सेबी को नोटिस भेजकर इस पर जवाब देने के लिए कहा. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो यह देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डील्स में से एक होगी. सूत्रों के मुताबिक, जिन 88 संपत्तियों को बेचे जाने की बात कही गई है, उनकी कीमत अनुमानित रूप से 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है.

सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ को बताया कि दोनों व्यावसायिक संस्थाओं ने एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर करके उसे एक सीलबंद लिफाफे में रख दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलते ही इस सौदे को आगे बढ़ाया जाएगा और इससे मिलने वाली राशि सहारा समूह के बकाये से कहीं ज्यादा होगी. इस डील को सपोर्ट करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अडानी ग्रुप सहारा की इन संपत्तियों को एक बार में खरीद लेगा. सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद डील पर आगे बात बढ़ेगी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टर्म शीट सीलबंद लिफाफे में रखकर दे दी गई है. यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि सहारा ग्रुप की 88 संपत्तियों की खरीद के लिए अडानी ग्रुप की तरफ से कितनी रकम की पेशकश की जा रही है.

