मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसरूस से सीधे भारत तक बिछेगी पटरी, क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और विदेशी प्रोडक्ट्स?

रूस से सीधे भारत तक बिछेगी पटरी, क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और विदेशी प्रोडक्ट्स?

Russia to India Railway Track: रूस इन दिनों ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत तक रेलवे ट्रैक बिछाने की संभावनाओं को तलाश रहा है ताकि होर्मुज पर निर्भरता कम हो सके.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 10 Aug 2026 02:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इसका उद्देश्य भारतीय बाजारों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना है.

Russia to India by Train: अमेरिका और ईरान के बीच जंग और इसके चलते होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बढ़ते सैन्य तनाव और कारोबार संबंधी जोखिमों का ख्याल रखते हुए रूस इन दिनों रूस हिंद महासागर और भारत तक एक रेल रूट बनाने की संभावना पर विचार कर रहा है. TASS को दिए एक इंटरव्यू में रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुसनुलिन ने इसका खुलासा किया. उन्होंने कहा कि रेल लिंक से बोस्फोरस और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है. 

संभावित रेल रूट का खाका

रूस के इस महत्वाकांक्षी इंटरकॉन्टनेंटल रेल लिंक रूस से शुरू होकर कई देशों से होकर गुजरेगा. इनमें तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं. इसका मकसद पारंपरिक समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करके सीधे मध्य और दक्षिण एशिया के रास्ते भारत और हिंद महासागर के बाजारों तक मालगाड़ियों की पहुंच सुनिश्चित करना है. 

रूस को क्यों पड़ी नया रास्ता खोजने की जरूरत?

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते फारस की खाड़ी वाला समुद्री रास्ता असुरक्षित बन चुका है, जिससे जहाजों की आवाजाही नहीं हो पा रही है. दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% इसी रास्ते से होकर गुजरता है. ऊपर से रूस के लिए काला सागर (Black Sea) वाला रास्ता भी असंवेदनशील है क्योंकि इसका नियंत्रण नाटो सदस्य देश तुर्की के पास है और नाटो मुख्य रूप से रूस के प्रभाव को रोकने के लिए ही बना है. तुर्की ने यूक्रेन में जंग के दौरान यूक्रेन को Bayraktar TB2 जैसे घातक ड्रोन्स भी भेजे थे, जिससे रूस नाराज हुआ था. 

रूस इन्हीं सब चिंताओं से परे अपने सभी जरूरी सामानाें जैसे कि कच्चा तेल, गैस और कोयला- को बिना किसी रूकावट के भारतीय बाजारों तक पहुंचाना चाहता है. हालांकि, यह रेलवे रूट अभी सिर्फ एक विचार मात्र है. इसे लेकर अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है. 

अभी रूस से क्या-क्या खरीदता है भारत?

  • भारत रूस से बड़े पैमाने पर डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल खरीदता है, जिसके चलते एक बार फिर अमेरिका ने भारत सहित रूस से तेल और गैस के शीर्ष पांच खरीदारों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है. भारत रूस से कच्चे तेल के अलावा बिजली उत्पादन और अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए कोकिंग कोल भी खरीदता है. 
  • कृषि क्षेत्र के लिए नाइट्रोजन और पोटाश जैसे रासायनिक खाद की भी रूस से खरीदारी की जाती है. भारत अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से बड़े पैमाने पर सूरजमूखी तेल (Sunflower Oil) भी खरीदता है. 
  • भारत के सैन्य बेड़े में सुखोई, मिग-29 जैसे लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बियों के पुर्जे व रक्षा तकनीक रूस से ही आती है. 
  • रूसी खदानों से भारत में कच्चे हीरे की भी सप्लाई होती है, जिसे यहां तराशा जाता है और महंगे दामों में बेचा जाता है. 
  • रूस से बड़े पैमाने पर लोहा, स्टील और एल्युमीनियम भी आयात किया जाता है. कमर्शियल रबर और अखबारी कागज भी रूस से आयात होने वाले सामानों की लिस्ट में शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें:

अक्टूबर में Apple Pay लॉन्च, लेकिन नहीं मिलेगी UPI सर्विस, इसमें क्या होगा खास? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Russia INDIA Strait Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Meesho से शॉपिंग करते हैं तो सावधान, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Meesho से शॉपिंग करते हैं तो सावधान, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
बिजनेस
रूस से सीधे भारत तक बिछेगी पटरी, क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और विदेशी प्रोडक्ट्स?
रूस से सीधे भारत तक बिछेगी पटरी, क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और विदेशी प्रोडक्ट्स?
बिजनेस
क्या Best before के बाद खाना जहर हो जाता है? FSSAI ने दूर किया कंफ्यूजन
क्या Best before के बाद खाना जहर हो जाता है? FSSAI ने दूर किया कंफ्यूजन
बिजनेस
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपए, डीजल ने भी तोड़ा 100 का नोट, जानें आज आपके शहर में क्या है भाव
पेट्रोल 102 रुपए, डीजल ने भी तोड़ा 100 का नोट, जानें आज आपके शहर में क्या है भाव
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुरमीत राम रहीम केस: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'हम जानते हैं कि राज्य सरकार...'
गुरमीत राम रहीम केस: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'हम जानते हैं कि राज्य सरकार...'
महाराष्ट्र
'आओ न डरो मत, राहुल गांधी बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे', संजय राउत ने PM मोदी पर साधा निशाना
'आओ न डरो मत, राहुल गांधी बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे', संजय राउत ने PM मोदी पर साधा निशाना
क्रिकेट
श्रीलंका में 12 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू, ये गजब का फैक्ट आपके होश उड़ा देगा
श्रीलंका में 12 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू, ये गजब का फैक्ट आपके होश उड़ा देगा
बॉलीवुड
AR Rahmaan के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
ए आर रहमान के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
रिलेशनशिप
Relationship Possessiveness: रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
एग्रीकल्चर
How to Control Brinjal Pests: बैंगन में कीड़े लग रहे हैं? घर पर ही बनाएं इसकी दवा
बैंगन में कीड़े लग रहे हैं? घर पर ही बनाएं इसकी दवा
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget