मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसMeesho से शॉपिंग करते हैं तो सावधान, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

Meesho से शॉपिंग करते हैं तो सावधान, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

Meesho Shopping Alert: अगर आप भी Meesho से शॉपिंग करते हैं तो जान लें. दिल्ली हाई कोर्ट ने Meesho पर बिक रहे सन फार्मास्युटिकल्स के कथित नकली सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हटाने का आदेश दिया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Aug 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नकली उत्पादों से ब्रांड छवि और ग्राहक विश्वास को नुकसान।

Meesho Shopping Alert: आज के डिजिटल दौर में काफी काम घर बैठे भी हो जाते हैं. अगर किसी को शॉपिंग करना पसंद है तो जरूरी नहीं है कि बाहर जाकर ही खरीदारी की जाए, बल्कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है. आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि लगभग हर सामान ऑनलाइन मिल जाता है, किफायती दाम पर मिलता है और पसंद या फिर किसी तरह की दिक्कत होने पर उसे रिटर्न भी किया जा सकता है.

ऐसे में अगर आप भी Meesho जैसे प्लेटफॉर्म से स्किनकेयर या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो यह खबर आपके काम की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने Meesho पर बिक रहे सन फार्मास्युटिकल्स के कथित नकली सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हटाने का आदेश दिया है. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सन फार्मास्युटिकल्स ने कोर्ट में बताया कि Meesho पर उसके ब्रांड के नाम से कुछ सनस्क्रीन बेची जा रही थी, लेकिन कंपनी का असली प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ही नहीं है. कंपनी के मुताबिक,' Belo Photostable' और Photostable Gold के नाम से इस प्लेटफॉर्म पर कथित नकली प्रोडक्ट्स ग्राहकों को बेचा जा रहा था. इतना ही नहीं बल्कि, कंपनी ने ऐसे और भी कई सारे ऑनलाइन लिंक की जानकारी कोर्ट में दी, जो Meesho पर उसके नाम से नकली प्रोडक्ट्स लिस्टेड थे. 

क्या Best before के बाद खाना जहर हो जाता है? FSSAI ने दूर किया कंफ्यूजन

कोर्ट ने Meesho को दिया सख्त आदेश

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने Meesho को सख्त आदेश दिए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि Meesho को लिस्ट में शामिल सभी URL हटाने होंगे. मामले पर सन फार्मास्युटिकल्स का कहना है कि अगर इस तरह नकली प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे तो उससे कंपनी की छवि खराब हो सकती है. साथ ही ग्राहक को भरोसा कंपनी के असली प्रोडक्ट्स पर भी नहीं होगा.

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए जरूरी बात

  • अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते है तो खरीदारी से पहले ही उस सामान की रेटिंग और रिव्यू जरूर देखें.
  • साथ ही स्किनकेयर या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदते समय उसकी expiry date, Batch number और Manufactuter details जरूर चेक करें.
  • अगर सामान काफी कम दाम पर मिल रहा है तो ऐसे सामान से सावधान रहें.
  • अगर आपको सामान पर किसी तरह का कोई शक है तो तुरंत उस ब्रांड की ऑफिसियल वेबसाइट से प्रोडक्ट की डिटेल्स मिलाएं.
  • सामान की डिलीवरी के बाद भी उसे अच्छे से चेक करें कि जो सामान आपने मंगवाया है वहीं आया है.
  • अगर सामान नकली या खराब मिलता है तो उसे इस्तेमाल करने से बचें.
  • साथ ही आप ऐसी स्थिति में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

Ethanol Subsidy: एथेनॉल पर सरकारी सब्सिडी का ऐलान, किसे और कैसे मिलेगा फायदा?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Business News Pharmaceuticals Meesho DelhI High Court
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Meesho से शॉपिंग करते हैं तो सावधान, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Meesho से शॉपिंग करते हैं तो सावधान, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
बिजनेस
रूस से सीधे भारत तक बिछेगी पटरी, क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और विदेशी प्रोडक्ट्स?
रूस से सीधे भारत तक बिछेगी पटरी, क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और विदेशी प्रोडक्ट्स?
बिजनेस
क्या Best before के बाद खाना जहर हो जाता है? FSSAI ने दूर किया कंफ्यूजन
क्या Best before के बाद खाना जहर हो जाता है? FSSAI ने दूर किया कंफ्यूजन
बिजनेस
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपए, डीजल ने भी तोड़ा 100 का नोट, जानें आज आपके शहर में क्या है भाव
पेट्रोल 102 रुपए, डीजल ने भी तोड़ा 100 का नोट, जानें आज आपके शहर में क्या है भाव
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुरमीत राम रहीम केस: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'हम जानते हैं कि राज्य सरकार...'
गुरमीत राम रहीम केस: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'हम जानते हैं कि राज्य सरकार...'
महाराष्ट्र
'आओ न डरो मत, राहुल गांधी बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे', संजय राउत ने PM मोदी पर साधा निशाना
'आओ न डरो मत, राहुल गांधी बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे', संजय राउत ने PM मोदी पर साधा निशाना
क्रिकेट
जहीर खान की सेलेक्टर्स को 2 टूक, कहा- मोहम्मद शमी जरूर खेले वर्ल्ड कप
जहीर खान की सेलेक्टर्स को 2 टूक, कहा- मोहम्मद शमी जरूर खेले वर्ल्ड कप
बॉलीवुड
AR Rahmaan के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
ए आर रहमान के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
रिलेशनशिप
Relationship Possessiveness: रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
रिश्ता होते ही क्यों पजेसिव हो जाती हैं लड़कियां, समझिए इसका साइंस
एग्रीकल्चर
How to Control Brinjal Pests: बैंगन में कीड़े लग रहे हैं? घर पर ही बनाएं इसकी दवा
बैंगन में कीड़े लग रहे हैं? घर पर ही बनाएं इसकी दवा
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget