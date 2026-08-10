अक्टूबर में Apple Pay लॉन्च, लेकिन नहीं मिलेगी UPI सर्विस, इसमें क्या होगा खास?

Apple Pay: iPhone बनाने वाली कंपनी की डिजिटल पेमेंट सर्विस Apple Pay को अक्टूबर तक भारत में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है. इससे कंपनी को देश के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में जगह मिलेगी और हर ट्रांजैक्शन पर फीस भी मिलेगी. हालांकि, शुरुआत में इसमें UPI सपोर्ट नहीं मिलेगा.

शुरुआती फेज में Apple Pay वीजा (Visa) और मास्टरकार्ड (Mastercard) जैसे ग्लोबल नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगा. इसके लिए कंपनी उसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेगी जो वह दूसरे ग्लोबल मार्केट में करती है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.

शुरुआत में क्या मिलेगा?

लॉन्च के समय Apple Pay यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा. UPI की सुविधा देने के लिए Apple को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से मंजूरी लेनी होगी और ऐसे ट्रांजैक्शन को रूट करने के लिए किसी स्पॉन्सर बैंक के साथ पार्टनरशिप करनी होगी इसलिए शुरू-शुरू में यह केवल Visa और Mastercard के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को सपोर्ट करेगा. आईफोन और एप्पल वॉच वाले यूजर्स अपने कार्ड को Apple Wallet में सेव करके PoS (Point of Sale) मशीनों पर सिर्फ टैप करने पेमेंट कर सकेंगे.

Phonepe और Paytm से यह कितना अलग?

Phonepe और Paytm के जरिए पेमेंटकरते वक्त आपको ऐप ओपन करना पड़ता है और QR कोर्ड स्कैन करना पड़ता है. इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत पड़ती है. लेकिन Apple Pay के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको बस अपने आईफोन या एप्पल वॉच को पेमेंट मशीन के पास लाना होता है. फोन लॉक होने पर भी यह NFC तकनीक से काम करता है.

Phonepe, Google Pay और Paytm में पैसा बैंक अकाउंट से या वॉलेट से कट जाता है, लेकिन Apple Pay आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से चलेगा.

Phonepe, Google Pay और Paytm में ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए आपको पिन डालना पड़ता है, लेकिन Apple Pay में किसी पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह Face ID या Touch ID से तुरंत पेमेंटकर देता है.

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