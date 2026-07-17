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हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत में प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी पूरी, RBI का बड़ा कदम, पॉलीमर शीट का ग्लोबल EOI जारी

भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी पूरी, RBI का बड़ा कदम, पॉलीमर शीट का ग्लोबल EOI जारी

Plastic Currency: क्या आने वाले समय में आपके पर्स में कागज के बजाय प्लास्टिक के नोट होंगे? इसकी तैयारी शुरू हो गई है. RBI की नोट छापने वाली कंपनी ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 17 Jul 2026 01:21 PM (IST)
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Plastic Currency: आज बेशक डिजिटल पेमेंट का चलन काफी बढ़ गया है लेकिन इसके बावजूद भी आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने पास कैश रख रहे हैं. आपके पास भी 10, 20,100 या 500 का नोट है तो कुछ समय में इनका रूप बदलने वाला है. भारत में प्लासिटक के नोट लाने की तैयारी शुरू हो गई है. भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इस दिशा में एक जरूरी कदम उठाया है.

पॉलीमर शीट खरीदने की प्रक्रिया शुरू

बता दें कि अब RBI की नोट छापने वाली कंपनी BRBNMPL ने प्लास्टिक के नोट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पॉलीमार शीट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए अब कंपनी ने दुनियाभर की कंपनियों से प्रस्ताव (EOI) मांगे हैं. इसकी मदद से प्लास्टिक के नोट बनाने की दिशा में काम किया जाएगा.

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BRBNMPL के बारे में जानें

BRBNMPL यानी Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited की बात करें तो यह RBI की वह कपनी है जो देश में करेंसी नोटों की छपाई का काम करती है. नोटों से जोड़े कई जरूरी काम इसी कंपनी के जिम्मे हैं. अब जब से पॉलीमार शीट के लिए EOI जारी हुआ है तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्लास्टिक नोटों को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं. अब आने वाले समय में नोटों का रूप बिल्कुल बदला हुआ नजर आने वाला है.

प्लास्टिक नोटों के फायदे?

अगर आगे चलकर सामान्य नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट दिखाई देते हैं तो एक सवाल लोगों के मन में आ सकता है कि इसके फायदे क्या हैं? 

  • सबसे बड़ी बात यह है कि ये नोट कागजी नोट के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ हो सकते हैं.
  • कई बार नोट कटे-फटे नजर आते हैं, लेकिन इसके जल्दी खराब होने की संभावना कम रहेगी.
  • पानी या बारिश के दौरान नोट गिले हो जाते हैं, लेकिन पानी और नमी का असर इस पर कम पड़ेगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 17 Jul 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Reserve Bank Of India Business News Plastic Notes Polymer Sheet
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