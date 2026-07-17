INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसजापान में बच्चों से ज्यादा हुई जानवरों की संख्या, बदला बिजनेस ट्रेंड, कुत्ते-बिल्ली के डायपर बनाने वालों की बंपर कमाई

जापान में बच्चों से ज्यादा हुई जानवरों की संख्या, बदला बिजनेस ट्रेंड, कुत्ते-बिल्ली के डायपर बनाने वालों की बंपर कमाई

Dog and Cat Products: जापान में घटती जन्मदर के कारण कंपनियां अब बच्चों की बजाय पालतू जानवरों के लिए डायपर, कपड़े और अन्य उत्पाद बना रही हैं. आइए जानते हैं इस बदलाव की पूरी वजह.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 17 Jul 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

Japan Pet Care Industry: जापान में घटती जन्म दर और बदलती लाइफस्टाइल ने वहां के बाजार को पूरी तरह बदलकर रख दिया है. दरअसल अब वहां की कंपनियां बच्चों के लिए बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को पालतू जानवरों के लिए तैयार कर रही हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जापान में 15 साल से कम उम्र के बच्चों की तुलना में पालतू जानवरों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है. 

बच्चों की घटती संख्या के कारण कई कंपनियां अब बेबी प्रोडक्ट्स की जगह कुत्ते और बिल्लियों के लिए डायपर, कैरियर, कपड़े और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बना रही हैं. इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा जापान के पेट केयर मार्केट को मिल रहा है. 

अरबों डॉलर का बन चुका है पेट-केयर बाजार

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जापान का पेट-केयर बाजार अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. साल 2020 में इसका आकार करीब 689.6 अरब येन था, जो साल 2025 तक बढ़कर करीब 880 अरब येन तक पहुंच गया. यानी सिर्फ पांच सालों में इस इंडस्ट्री ने करीब 200 अरब येन की बढ़ोतरी दर्ज कर ली है. अब कंपनियां ज्यादातर पेट डायपर, ऑर्गेनिक फूड, स्मार्ट टॉयज, मेडिकल केयर जैसी प्रोडक्ट्स बना रही है. क्योंकि ज्यादातर लोग कुत्ते और बिल्लियों को बच्चों की तरह पाल रहे हैं और उनकी देखभाल पर खूब पैसा खर्च कर रहे हैं.

E20 पेट्रोल पर मानसून संकट! बारिश की नमी सोख रहा है एथेनॉल, पंप मालिकों ने दी चेतावनी

बेबी प्रोडक्ट कंपनियों ने क्यों बदला कारोबार?

जापान में पहले जो कंपनियां बच्चों के सामान बनाती थीं, वह सारी कंपनियां अब पेट प्रोडक्ट्स के बाजार में उतर रही हैं. लकी इंडस्ट्रीज नाम की बेबी कैरियर बनाने वाली कंपनी ने कुत्तों के लिए हिप कैरियर बनाना शुरू कर दिया है.

जब कंपनी ने देखा कि बुजुर्ग या छोटे कुत्तों को उठाकर ले जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो उन्होंने इसके लिए पेट कैरियर तैयार किया. कंपनी का कहना है कि फिलहाल बच्चों के सामान का इस्तेमाल बाजार में कम हो रहा है, जबकि पालतू जानवरों का समान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है.

जापान में क्यों बढ़ रहे हैं पालतू जानवर?

  • इसकी बड़ी वजह महंगी जीवनशैली, नौकरी का दबाव और लंबे काम के घंटे हैं.
  • युवा शादी और बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं, जिसके कारण बच्चे की जन्म दर लगातार गिर रही है. 
  • लोग अकेलेपन को दूर करने के लिए कुत्ते-बिल्ली को परिवार का हिस्सा बना रहे हैं.
  • कई लोगों के लिए पालतू जानवर साथी, दोस्त और परिवार के सदस्य की तरह रह रहे हैं.
  • अब जापान में पालतू जानवरों को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह देखा जाता है.

Gold-Silver Rate: सोना खरीदने का बढ़िया मौका! आज फिर कीमतों में बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Dog And Cat Products Japan Pet Market Pet Care Industry
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
जापान में बच्चों से ज्यादा हुई जानवरों की संख्या, बदला बिजनेस ट्रेंड, कुत्ते-बिल्ली के डायपर बनाने वालों की बंपर कमाई
जापान में बच्चों से ज्यादा हुई जानवरों की संख्या, बदला बिजनेस ट्रेंड, कुत्ते-बिल्ली के डायपर बनाने वालों की बंपर कमाई
बिजनेस
Business Ideas for Village: अपने गांव में शुरू करें ये 20 बिजनेस, 16वें नंबर वाला है एंटरटेनमेंट से भरपूर, होगी बंपर कमाई
Business Ideas for Village: अपने गांव में शुरू करें ये 20 बिजनेस, 16वें नंबर वाला है एंटरटेनमेंट से भरपूर, होगी बंपर कमाई
बिजनेस
Gold-Silver Rate: सोना खरीदने का बढ़िया मौका! आज फिर कीमतों में बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती
सोना खरीदने का बढ़िया मौका! आज फिर कीमतों में बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती
बिजनेस
E20 पेट्रोल पर मानसून संकट! बारिश की नमी सोख रहा है एथेनॉल, पंप मालिकों ने दी चेतावनी
E20 पेट्रोल पर मानसून संकट! बारिश की नमी सोख रहा है एथेनॉल, पंप मालिकों ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: दो मस्जिद...विंटेज कारों का शोकेस और PWD का गेस्ट हाउस, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या है?
दो मस्जिद...विंटेज कारों का शोकेस और PWD का गेस्ट हाउस, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या है?
इंडिया
आप और सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ, पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पहुंचकर की मुलाकात
आप-सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ, पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पहुंचकर की मुलाकात
फ़ुटबॉल
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
बॉलीवुड
'OMG 2 का आइडिया मेरा था, अक्षय कुमार ने स्क्रिप्ट ली और क्रेडिट तक नहीं दिया', परेश रावल का खुलासा
‘OMG 2 मेरा आइडिया थी लेकिन अक्षय ने नहीं दिया कोई क्रेडिट’, परेश रावल का खुलासा
इंडिया
Strait of Hormuz: 'जब तक अगला आदेश न दें...', होर्मुज में खतरा, भारतीयों के लिए DGMA ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा
'जब तक अगला आदेश न दें...', होर्मुज में खतरा, भारतीयों के लिए DGMA ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा
इंडिया
बिगड़ती तबीयत, खतरे में जान... सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने दी ऑर्गन फेलियर की चेतावनी
खतरे में जान... सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने दी ऑर्गन फेलियर की चेतावनी
हेल्थ
Sonam Wangchuk Hunger Strike: लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget