हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI MPC Meeting से पहले रसातल में पहुंचा रुपया, डॉलर के मुकाबले पहली बार 90 के पार

RBI MPC Meeting से पहले रसातल में पहुंचा रुपया, डॉलर के मुकाबले पहली बार 90 के पार

Dollar Vs Rupee: आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक 3 दिसंबर यानी कि आज से शुरू होने वाली है. इससे पहले रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 03 Dec 2025 10:33 AM (IST)
Dollar Vs Rupee: आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की MPC बैठक से पहले भारतीय रुपया रसातल में चला गया है. बुधवार, 3 दिसंबर को रुपया US डॉलर के मुकाबले 90 के लेवल को पार कर गया, जो इसके अब तक का सबसे निचला स्तर है.

शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 89.96 पर खुला और जल्द ही 90.1325 पर आ गया. पिछले सेशन में यह 89.87 पर बंद हुआ था. रुपये में यह गिरावट मंगलवार को करेंसी के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद आई है. करेंसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात नहीं बन पाने के चलते रुपया कमजोर हो रहा है.

क्यों गिरता जा रहा रुपया? 

इस साल डॉलर के मुकाबले रुपये में लगभग 5 परसेंट की गिरावट आई है और इसी के साथ यह एशिया के सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गई है. ट्रेड डेफिसिट के रिकॉर्ड हाई होने और विदेशी निवेशकों के लगातार भारत से निकासी का रुपये पर दबाव है. इसके अलावा, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत भी अटकी हुई है.

इन सबके चलते डॉलर इंडेक्स के कमजोर होने के बावजूद भी रुपया गिरता जा रहा है. इम्पोर्ट में बढ़ोतरी-खासकर सोने और चांदी के साथ-साथ टैरिफ से एक्सपोर्ट में आई गिरावट ने मर्चेंडाइज ट्रेड गैप को 41.68 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया है, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ गई है. इधर डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपये पर दबाव पड़ता है और इसमें गिरावट आती है. 

 

 

Published at : 03 Dec 2025 10:33 AM (IST)
Tags :
Rupees Dollar Dollar Vs Rupee Rupee Fall
