भुजिया चिप्स ने 4 साल में दिया 33000 परसेंट रिटर्न, 12 लाख के 40 करोड़ बनाकर Nvidia को पछाड़ा

Investment Return: इंसान का किया गया निवेश कब-कहां मुनाफा करा दे इसके बारे में कोई नहीं बता सकता. कुछ ऐसा ही हुआ BoAt कंपनी के को-फाउंडर और शार्क टैकं इंडिया के जज अमन गुप्ता के साथ. उन्होंने हाल में खुलासा किया कि उनका अब तक किया गया सबसे बेस्ट इंवेस्टमेंट स्नैक ब्रांड 'लेट्स ट्राई' में रहा. 33,233 परसेंट के रिटर्न के साथ 12 लाख का उनका निवेश 40 करोड़ रुपये में बदल गया.

रिटर्न देने के मामले में Nvidia को पछाड़ा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक पोस्ट में अमन गुप्ता ने लिखा था कि स्नैक मेकर में उनका शुरुआती 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 4 साल में 40 करोड़ हो गया है. उन्होंने यह भी बताया कि पहले इस कंपनी में कोई भी निवेश नहीं करना चाहता था, लेकिन इसी ने उन्हें Nvidia में उनके इंवेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दिलाया.

हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी Nvidia Corp.में उन्होंने कितना दांव लगाया था. अमन गुप्ता ने X पर अपनी पोस्ट में कहा, ''मैं Nvidia चिप्स से पैसे नहीं कमा सका, लेकिन मैंने भुजिया चिप्स से पैसे कमाए.'' उन्होंने कहा, मेरा एक ऐसी कंपनी में 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ में बदल गया, जिसमें कोई इंवेस्ट करना ही नहीं चाहता था.''

यह है अमन का निवेश का तरीका

अपने निवेश के तरीके के बारे में बताते हुए अमन ने बताया कि वह कंपनी के फाउंडर और उनकी क्वॉलिटीज को देखकर इंवेस्ट करते हैं, न कि फंडिंग का फॉर्मूला देखकर. वह कहते हैं, ''मैं कभी एक्सेल शीट इन्वेस्टर नहीं रहा. मैं फाउंडर्स में इन्वेस्ट करता हूं, फार्मूले में नहीं.''

उन्होंने बताया कि लेट्स ट्राई में किया गया उनका निवेश बिजनेस टीवी शो शार्क टैंक इंडिया के इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा नतीजा रहा है. अपनी इस सफलता का श्रेय उन्होंने जुनून, दीवानगी और कुछ अलग व बेहतर कर गुजरने की भूख को दिया. अमन गुप्ता ने अपनी पोस्ट में कहा, ''“4 साल में 333x रिटर्न (~33,233%). कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन मैं इसे इंस्टिंक्ट कहता हूं.''

लेट्स ट्राई क्या है?

यह एक इंडियन कंपनी है, जो आलू वेफर्स, भुजिया जैसे स्नैक्स आइटम्स बनाती है, जिसमें अच्छी क्वालिटी के इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल होता है. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेचती है, वे ट्रांस-फैट फ्री, पाम ऑयल फ्री, नो-कोलेस्ट्रॉल, नो-व्हाइट शुगर और हाई फाइबर वाले होते हैं.

कंपनी का कहना है, हम 100% मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं. कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या कलर नहीं, कोई ट्रांस फैट या कोलेस्ट्रॉल नहीं. हमारे पास स्नैक्स की बहुत सारी वैरायटी हैं, जिनमें से सभी का स्वाद और फ्लेवर अनोखा है. कंपनी अपने प्रोडक्ट्स भारत में BigBasket, Blinkit, Flipkart, Amazon, Swiggy Instamart, DMart, Reliance Retail, Zepto और दूसरे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स के जरिए बेचती है.

