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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बदले नियम, अब नहीं मिलेगा 4 लाख का एजुकेशन लोन

Student Credit Card New Rules: एजुकेशन लोन के लिए अब बड़ी रकम चाहिए तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए नहीं मिलेगी. क्रेडिट कार्ड के जरिए अब सिर्फ दो लाख रुपए तक का लोन ही मिलेगा. जानें नए नियम.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 21 Aug 2026 10:15 AM (IST)
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Student Credit Card Loan News: बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. इस योजना के तहत मिलने वाली चार लाख रुपए की अधिकतम लोन राशि को घटाकर अब दो लाख रुपए कर दिया गया है. बड़ी बात यह है कि अब दो लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा.

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अगर किसी को दो लाख रुपए से ज्यादा रकम चाहिए तो अब जरूरत होने पर छात्रों को प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए बैंक से लोन के लिए आवेदन करना होगा. 

बता दें कि बिहार सरकार ने हायर एजुकेशन  के लिए स्टूडेंट्स को आर्थिक मदद देने वाली इस योजना को अगले 5 सालों के लिए विस्तार दिया है, यानी यह योजना 2031 तक प्रभावी रहेगी. जिला निबंधन और परामर्श केंद्रों पर छात्रों को पोर्टल के जरिए आवेदन करने की सुविधा बिलकुल फ्री मिलेगी.

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बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है?

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार की ओर से शुरु की गई थी. इस योजना के तहत 12वीं पास कर चुके छात्रों को हायर एजुकेशन जारी रखने के लिए बिना किसी गारंटी या किसी संपत्ति को गिरवी रखे बिना एजुकेशन लोन दिया जाता है. योजना के अनुसार सामान्य छात्रों को 4 फीसदी ब्याज की दर से लोन मिलता है. वहीं, महिलाओं, दिव्यांगो और ट्रांसजेंडर छात्रों को मात्र एक फीसदी ब्याज की दर पर लोन दिया जाता है.

योजना के तहत लोन के पैसों से कॉलेज की फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबें, स्टेशनरी और लैपटॉप की खरीद जैसी जरूरतें शामिल हैं. गौरतलब है कि कोर्स पूरा होने के एक साल बाद या नौकरी मिलने के बाद छात्र को आसान किस्तों में लोन चुकाना शुरू करना होता है.

लोन लेने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत?

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
  • एडमिशन लेटर
  • फीस स्ट्रक्चर स्लिप
  • डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  • बैंक की पासबुक
  • कैंसिल चेक
  • और पासपोर्ट साइज फोटो

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Education Loan Student Credit Card Credit Card
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