Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसCrypto निवेश में इस राज्य का दबदबा, दिल्ली-मुंबई भी पीछे, चौंका देगा नाम

Crypto निवेश में इस राज्य का दबदबा, दिल्ली-मुंबई भी पीछे, चौंका देगा नाम

Cryptocurrency Investment: भारतीय क्रिप्टो बाजार का नया ट्रेंड सेट होने लगा है. जानिए भारत के अलग-अलग राज्यों और उम्र के लोगों की क्रिप्टो पसंद क्या है. पढ़ें कॉइन स्विच की पूरी रिपोर्ट.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 21 Aug 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

Cryptocurrency News: क्या आपको पता है क्रिप्टो निवेश बाजार के मामले में देश का कौनसा राज्य टॉप पर है? अगर नहीं तो आप नाम जानकर चौंक जाएंगे. CoinSwitch की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टे बाजार में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है. कॉइन स्विच ने बताया है कि उसके प्लेटफॉर्म पर हुए कुल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में यूपी की हिस्सेदारी 12.9% रही. बड़ी बात यह है कि इस मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी पीछे हैं.  

क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के मामले में महाराष्ट्र 12.4% के साथ दूसरे स्थान पर है. इसके बाद कर्नाटक 8.1% और दिल्ली 7.4% है. इससे साफ है कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ देश के बड़े वित्तीय शहरों तक सीमित नहीं है. यूपी का पहले स्थान पर आना इसलिए खास है, क्योंकि छोटे शहरों और राज्यों से भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है.

देश के 10 बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट वाले राज्यों में 9 जगह Bitcoin सबसे पसंदीदा रहा. सिर्फ आंध्र प्रदेश में Dogecoin पहले नंबर पर रहा.

युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी

Q2 में CoinSwitch से जुड़ने वाले नए इनवेस्टर में 18-25 साल के लोगों की हिस्सेदारी 54.4% रही. 26-35 साल के इनवेस्टर्स की हिस्सेदारी 25.4% थी. यानी करीब 4 में से 3 नए इनवेस्टर 35 साल या उससे कम उम्र के थे.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगे $10 अरब, आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी

लेकिन, खरीद-बिक्री के मामले में युवा और उम्रदराज इनवेस्टर के बीच अंतर दिखा. 18-25 साल के इनवेस्टर्स का buy-to-sell ratio 0.65 रहा. वहीं 46 साल और उससे ज्यादा उम्र के इनवेस्टर्स का ratio 1.14 रहा, जो सबसे ज्यादा था.

उम्र के साथ ज्यादा हुई क्रिप्टो की संख्या

18-25 साल के 59.2% इनवेस्टर्स के पास सिर्फ एक क्रिप्टोकरेंसी थी. 36-45 साल के हिसाब में ये आंकड़ा 36.3% रहा. इसी उम्र में 10 या उससे ज्यादा क्रिप्टो रखने वाले इनवेस्टर्स की हिस्सेदारी 9.1% थी.

हर उम्र के इनवेस्टर्स में Bitcoin और Dogecoin की जोड़ी सबसे पसंद की रही. इसके बाद Bitcoin-Shiba Inu, Dogecoin-Shiba Inu और Bitcoin-Ethereum का जगह रहा. 36-45 साल वालों में Dogecoin-XRP, जबकि 26-35 और 46 साल से ज्यादा उम्र वालों में Dogecoin-Ethereum ज्यादा पसंद किया गया.

रात में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग

गुरुवार सबसे बिजी ट्रेडिंग दिन रहा और रविवार को एक्टिविटी सबसे कम रही. रात 10 से 11 बजे के बीच ट्रेडिंग सबसे ज्यादा हुई. शाम 7 बजे से आधी रात तक खरीदारी मजबूत रही. सुबह 3 से 5 बजे के बीच एक्टिविटी सबसे कम रही.

आंध्र प्रदेश में Bitcoin की जगह Dogecoin सबसे पसंदीदा रहा. यहां कुल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में महिलाओं की हिस्सेदारी 59.3% रही, जो टॉप 10 बाजारों में सबसे ज्यादा थी.

CoinSwitch के को-फाउंडर आशीष सिंघल ने कहा कि समय के साथ इन्वेस्टर ज्यादा जानकारी लेकर और सोच समझकर क्रिप्टो में हिस्सा ले रहे हैं. उनके मुताबिक, भारत में क्रिप्टो को अब सिर्फ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर नहीं देखा जा रहा.

यह भी पढ़ें- 'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 21 Aug 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin Crypto News Crypto Market Crypto
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Crypto निवेश में इस राज्य का दबदबा, दिल्ली-मुंबई भी पीछे, चौंका देगा नाम
Crypto निवेश में इस राज्य का दबदबा, दिल्ली-मुंबई भी पीछे, चौंका देगा नाम
बिजनेस
सोना 4300 और चांदी 10000 रुपए महंगी, अभी खरीदें या रुकें?
Gold Silver Rate: सोना 4300 और चांदी 10000 रुपए महंगी, अभी खरीदें या रुकें?
बिजनेस
पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगे $10 अरब, आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी
Pakistan Economy News: पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगे $10 अरब, आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी
बिजनेस
'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह
'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जलते ट्रक में 'बदनाम' रिश्ते की लाश !
Lucknow में मौत के एलान के बाद मर्डर का डरावना खेल!
Sansani: दौलत की खातिर पति की साजिश !
SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम-मेघालय बॉर्डर पर तनाव, NH-27 पर चक्काजाम, सीमा पर गाड़ियां रोकी
असम-मेघालय बॉर्डर पर तनाव, NH-27 पर चक्काजाम, सीमा पर गाड़ियां रोकी
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में भी पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द, जांच के लिए कमेटी तैयार
छत्तीसगढ़ में भी पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द, जांच के लिए कमेटी तैयार
ओटीटी
अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
13 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहला इंटरनेशनल शतक पुर्तगाल के लिए ठोका
13 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहला इंटरनेशनल शतक पुर्तगाल के लिए ठोका
इंडिया
22 भारतीय नाविकों वाले 2 जहाज हाईजैक, समुद्री लुटेरों का फिर बढ़ा खतरा
22 भारतीय नाविकों वाले 2 जहाज हाईजैक, समुद्री लुटेरों का फिर बढ़ा खतरा
टेक्नोलॉजी
Elon Musk Starlink India : एलन मस्क की Starlink ने फिर मांगी भारत में एंट्री, सैटेलाइट नेटवर्क की तैयारी
एलन मस्क की Starlink ने फिर मांगी भारत में एंट्री, सैटेलाइट नेटवर्क की तैयारी
Home Tips
How To Prevent Mosquitoes At Night: मच्छरों ने उड़ा रखी है नींद? बिना कॉइल 2 मिनट में ऐसे भगाएं बाहर
मच्छरों ने उड़ा रखी है नींद? बिना कॉइल 2 मिनट में ऐसे भगाएं बाहर
बिजनेस
'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह
'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget